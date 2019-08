Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Tenis de Masa a definitivat loturile pentru Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc intre 3-8 septembrie la Nantes (Franta). Lotul feminin este format din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro, Adina Diaconu si Irina Ciobanu, antrenor fiind Viorel…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 85-70 (27-11, 17-29, 25-13, 16-17), miercuri, la Nicosia, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021, potrivit Agerpres.Tricolorii au debutat in forta, avand un avans de 16 puncte dupa primul sfert. Cipriotii…

- Petre Apostol Naționala de baschet masculin a Romaniei a fost intampinata cu steaguri tricolore de catre echipele de minibaschet de la clubul BC Lynx, cu ocazia antrenamentului efectuat de tricolori la Sala Polivalenta din Blejoi, pusa la dispoziție de primaria acestei comune. BC Lynx este unul dintre…

- Ploieșteanca Teodora Iancu, printre titulare Petre Apostol Saptamana trecuta, echipa naționala de volei feminin U16 a Romaniei a evoluat in cadrul Campionatului Balcanic, care s-a desfașurat in Serbia, la Vrnjacka Banja. Pentru echipa antrenata de Adrian Radu și Dorin Varșandan, competiția balcanica…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins miercuri, pe teren propriu, reprezentativa similara a Ciprului, cu scorul de 3-0, in cea de-a patra partida din grupa A a competitiei Silver League.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-13, 25-15, dupa 65 minute de joc. In primele meciuri din…

- Transgaz, transportatorul național de gaze, a completat planul de dezvoltare a sistemului de transport al gaze naturale 2018-2027, așa cum i-a cerut acționarul majoritar Ministerul Economiei. Interesant este ca printre proiectele prioritare apare Eastring, un gazoduct cu capacitate anuala de 40 miliarde…

- Cu doua victorii și o infrangere sportivele din Mioveni sunt calificate la Turneul Final care este programat sa se desfasoare la Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti, in perioada 16-19 mai 2019.