Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Biroului Federal al Federatiei Romane de Rugby au decis, in unanimitate, rezilierea unilaterala a contractelor antrenorului principal al nationalei de seniori a Romaniei, francezul Thomas Lievremont, si antrenorului responsabil cu pregatirea fizica, compatriotul sau Olivier Rieg. Acestia au…

- Federatia Romana de Rugby a anuntat, vineri, rezilierea unilaterala a contractelor antrenorului principal al echipei nationale, Thomas Lievremont, si antrenorului responsabil cu pregatirea fizica, Olivier Rieg.

- Membrii Biroului Federal al Federatiei Romane de Rugby au decis, in unanimitate, denuntarea unilaterala a contractelor antrenorului principal al nationalei de seniori a Romaniei, francezul Thomas Lievremont, si antrenorului responsabil cu pregatirea fizica, compatriotul sau Olivier Rieg, in sedinta…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins sambata reprezentativa Portugaliei cu scorul de 36-6 (22-3), intr-o partida disputata pe Arena Zimbrilor din Baia Mare, si ramane astfel in cel de-al doilea esalon valoric european, informeaza AGERPRES . Intalnirea, care a avut loc in fata unui stadion arhiplin,…

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa trei meciuri in luna noiembrie, toate pe teren propriu, meciuri despre care noul selectioner, francezul Thomas Lievremont, spune ca vor fi extrem de importante, reprezentand practic momentul unui nou inceput pentru prima reprezentativa a frunzei de stejar.…

- Patru meciuri in luna noiembrie pentru naționalele de rugby: trei pentru Romania și unul pentru Romania A! Povestea lui Thomas Lievremont, selecționerul reprezentativei de rugby a Romaniei. Canta la flaut, e prieten cu Eric Cantona, are un bar și un domeniu de golf . Naționala de rugby a Romaniei va…

- Au trecut mai bine de trei luni de cand World Rugby a decis excluderea Romaniei de la Cupa Mondiala pe care Japonia o va gazdui in 2019, din cauza folosirii in mai multe meciuri a lui Sione Fakaosilea, care nu avea drept de joc , deoarece apucase sa evolueze in naționala de rugby in VII a țarii natale,…

- Naționala de rugby a Romaniei, exclusa de la Cupa Mondiala din 2019, i-a gasit inlocuitor galezului Lynn Howells, cel care demisionase dupa infrangerea din Spania, din Rugby Europe Championships 2018: Thomas Lievremont (44 de ani), fost internațional francez. Fostul internațional francez Thomas Lievremont…