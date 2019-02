Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din Statele Unite a facut publice acuzațiile din doua dosare deschise impotriva companiei chineze Huawei și a lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei și director financiar al acesteia, relateaza Reuters și CNN, citeaza Mediafax.Printre capetele de acuzare se numara…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opozitie), a negat vehement, miercuri dupa-amiaza, acuzatiile ca ar fi numit-o "femeie proasta" pe Theresa May, premierul Marii Britanii, informeaza postul BBC News si agentia Reuters.

- Kremlinul a respins vineri apelul Washingtonului de a elibera navele ucrainene arestate la 25 noiembrie si echipajele lor, sustinand ca acest apel nu poate avea prioritate in fata sistemului de justitie al Rusiei, dar a adaugat ca Moscova ramane interesata de o intalnire la nivel inalt cu SUA, transmite…

- Vehiculul companiei Virgin Galactic, a antreprenorului Richard Branson, a efectuat joi un zbor in care a ajuns la limita spațiului, in incercarea de a deveni prima nava comerciala cu echipaj uman care ajunge in spațiu de la oprirea, in 2011, a programului navetelor spațiale, relateaza Reuters.…

- Un tribunal din Zagreb a ordonat luni retinerea directorului general al grupului energetic ungar MOL, Zolt Hernadi, in prezent judecat in lipsa in Croatia, deoarece l-ar fi mituit pe fostul premier croat Ivo Sanader pentru a prelua controlul managerial la compania petroliera INA, informeaza Reuters.Citește…

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic (FCER-CM) a transmis joi ca respinge cu fermitate acuzatiile de antisemitism ale lui Ilan Laufer la adresa presedintelui Klaus Iohannis. "Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic respinge cu fermitate acuzatiile de antisemitism…