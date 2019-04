Natia Turnava, noul ministru al Economiei şi Dezvoltării Durabile Bakhtadze si-a anuntat decizia si l-a prezentat pe noul ministru intr-un briefing in capitala georgiana Tbilisi, exprimandu-si speranta ca Turnava va reusi sa-si indeplineasca indatoririle.



"Natia este un profesionist de nivel inalt cu o experienta impresionanta. Astazi avem nevoie de decizii rapide, de luare a deciziilor rapide, pentru a servi publicului si intereselor antreprenorilor", a spus premierul.



Turnava a fost viceministru al economiei din septembrie 2018. Inainte de aceasta, a lucrat ca adjunct al directorului executiv al Fondului de Parteneriat, un fond major de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

