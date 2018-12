Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, la Vancouver, se desfașoara finala Marelui Premiu al Federatiei Internationale de patinaj artistic. La competiția din Canada se intrec cei mai buni șase patinatori ai sezonului la toate cele patru probe. Calificarea se face pe baza rezultatelor obținute la competițiile care s-au desfașurat…

- Americanul Nathan Chen a castigat vineri, la Vancouver (Canada), pentru al doilea an consecutiv, finala Marelui Premiu la patinaj artistic, impunandu-se dupa programul liber cu un total de 282,42 pct. Chen, campionul mondial en titre, care dominase si programul scurt, l-a devansat pe japonezul Shoma…

- Luka Modrici a avut un an fantastic atat la echipa de club, cat și la naționala. A caștigat Liga Campionilor cu Real Madrid și a ajuns pana in finala Campionatului Mondial cu naționala Croației. Luka Modrici a avut un an fantastic atat la echipa de club, cat și la naționala. A caștigat Liga Campionilor…

- Japonezul Yuzuru Hanyu, dublu campion olimpic en titre, a castigat concursul de patinaj artistic de la Helsinki, a treia din cele sase etape ale Marelui Premiu al Federatiei internationale (ISU), desfasurat duminica in capitala Finlandei. Hanyu (23 ani), aflat la cel de-al doilea sau concurs…

- Federația Romana de Fotbal a lansat in aceasta toamna un nou proiect, in colaborare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Este vorba de Cupa Satelor, o intrecere rezervata copiilor cu varsta sub 13 ani. Competiția se bucura deja de un mare interes la nivelul județului Suceava, nu mai ...