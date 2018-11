Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul italian Filippo Magnini, dublu campion mondial la 100 m liber, astazi retras din activitate, a primit o suspendare de patru ani pentru utilizare sau incercarea de a utiliza substante dopante, din partea instantelor antidoping italiene, informeaza AFP. "Este o sentinta care era deja scrisa…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat pentru a cincea oara in cariera sa titlul de campion mondial de Formula 1, duminica, la finalul Marelui Premiu al Mexicului, incheiat cu victoria olandezului Max Verstappen (Red Bull). In varsta de 33 ani, Hamilton l-a egalat cu aceasta ocazie pe…

- Fostul campion olimpic la 400 de metri garduri, Edwin Moses, in prezent presedinte al Consiliului de administratie a Agentiei antidoping din SUA, spune ca membri ai Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) i-au cerut sa "taca" la o reuniune recenta, el dezaproband ''atmosfera ostila care domneste…

- Fiul fostului campion mondial la box Leonard Doroftei este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in Ploiești, nu a pastrat distanța regulamentara in mers și s-a izbit de mașina care circula in fața sa, șoferul acesteia fiind ranit. Accidentul in care…

- Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa...

- Cea mai apriga lupta pentru supraviețuire se da, fara doar și poate, la Antena 1, in ”Ultimul Trib”, unde șapte vedete, care formeaza tribul ”Lemurii”, au acceptat provocarea de a intra in competiția pentru marele premiu de 100.000 de euro.

- Calin Popescu Tariceanu a fost prezent duminica, la Monza, acolo unde a avut loc Marele Premiu de Formula 1 al Italiei 2018, o fotografie surprinsa la fata locului aratandu-l alaturi de Jackie Stewart, fost campion mondial in anii '70.