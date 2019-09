Stiri pe aceeasi tema

- Moartea medicului Val Gutu a adus suferinta in sufletul sotiei sale, Natasa Raab. Actrita nu-si mai gaseste linistea si, dupa ce l-a condus pe ultimul drum, a realizat ca si-a luat adio de la sufletul ei pereche pe care, de altfel, n-o sa-l mai vada vreodata.

- Natasa Raab si-a condus jumatatea pe ultimul drum! Cu sufletul sfasiat de durere, actrita abia si-a gasit puterea de a vorbi. Alaturi de ea a fost si Adriana Bahmuteanu, care a tinut sa-i transmita un mesaj.

- Natasa Raab trece prin momente de cumpana. Moartea fulgeratoare a sotului sau, medicul Val Gutul, a distrus-o pe actrita iubita de romani, mai ales prin prisma celebrului sau personaj, Coana Chiva. Daramata de durere, actrita se pregateste sa isi inmormanteze sufletul pereche si isi striga suferinta.

- Val Gutul, sotul Natasei Raab, a incetat din viata saptamana trecuta, iar de atunci marea actrita nu-si mai gaseste pacea. Cei doi au fost impreuna aproape patru decenii si s-au sustinut la bine si la greu.

- Liliana Savu Badea a avut parte de prima aniversare fara sotul ei. Cantareata de muzica populara si-a pierdut barbatul in luna martie, in urma unui accident terifiant, care a avut loc in Ungaria.

- Zsolt Torok, care a murit in timpul unei expediții in zona Varfului Negoiu, va fi inmormantat marți la cimitirul Eternitatea din Arad. Trupul neinsuflețit al alpinistului a fost depus o capela, iar cei care l-au apreciat sa-i poata aduca un ultim omagiu. „Cei care l-au iubit, admirat și respectat pe…

- Fuego a transmis un mesaj dupa moartea binecunoscutei actrițe Florina Cercel. Fuego s-a intalnit de curand la filmari, cu regretata artista Florina Cercel. "Șocant și trist! Acum cateva luni, probabil in ultima apariție TV, la TVR 2, la “Drag de Romania mea!” am zambit impreuna, am povestit, am premiat-o…

