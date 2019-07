Natalitatea din Italia înregistrează un nou minim Numarul de copii nascuti in Italia a atins un nou minim in 2018, populatia tarii a scazut, iar media de varsta a crescut, arata date preluate miercuri de Reuters de la biroul national de statistica ISTAT. Anul trecut, in Italia au fost inregistrati aproximativ 440.000 de nou-nascuti, cu circa 18.000 mai putini decat in 2017. Numarul este cel mai redus de la unificarea Italiei, in 1861, a precizat ISTAT. Populatia Italiei a scazut cu 124.000, la 60,36 de milioane; 2018 a fost al patrulea an consecutiv de scadere, iar numarul locuitorilor a ajuns cu 400.000 mai mic decat in 2014 - o pierdere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

