Stiri pe aceeasi tema

- PSD a reacționat miercuri fața de criticile președintelui Klaus Iohannis legate de direcția greșita în care merge România și respingerea propunerilor de miniștri, susținând ca ”știrea reala a zilei este ca România reușește sa obțina o creștere economica de trei ori mai…

- Adoptarea cu intarziere a bugetului la nivel national a cauzat probleme uriase in multe localitati. Una dintre acestea este si Gataia, unde sunt puse The post Fara buget, o localitate timișeana risca sa ramana fara investitii appeared first on Renasterea banateana .

- Romanii considera ca știrile și informațiile care denatureaza realitatea sau chiar sunt false reprezinta un pericol pentru democrație (69%, media europeana fiind de 76%). In plus, 72% dintre romani considera ca știrile false sunt deseori intalnite, fața de 68% la nivel european și reprezinta o problema…

- Primaria comunei dezvolta un PUZ (Plan urbanistic de zona) industrial pe o suprafața de 7,5 hectare. Perimetrul avut in vedere in acest scop ... The post PUZ industrial intr-o localitate timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Cu toate ca mai sunt inca de facut mici retusuri (montarea bancilor si a cosurilor de gunoi), copiii au dat deja navala, noul obiectiv fiind extrem de ... The post Locuri de joaca intr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Chiar și edilul-șef Vasile Graur, la un moment dat iși pierduse speranța ca va mai vedea construcția finalizata. Valoarea lucrarilor a fost de ... The post Caminul cultural dintr-o localitate timișeana, gata de inaugurare, dupa șapte ani de la demararea lucrarilor appeared first on Renasterea banateana…

- La sediul primariei, a fost semnat, astazi, contractul pentru executia acestui obiectiv, a carui valoare este de 13 milioane de lei. The post Scoala de 13 milioane de lei intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, considera ca bancile nu intentioneaza sa renunte la operatiunile din Romania, chiar daca profitul lor nu va mai fi de trei ori mai mare decat media Uniunii Europene, ci doar cu 20-30 de procente mai mare dupa aplicarea prevederilor OUG…