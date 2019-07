Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Tom Cruise a surprins joi publicul prezent la salonul international al benzilor desenate Comic-Con, desfasurat in San Diego, unde a prezentat primele imagini din viitorul film ”Top Gun: Maverick”, continuarea peliculei de succes din 1986, potrivit AFP. „Cu totii v-ati pus intrebarea de-a lungul…

- VIDEO: Primul trailer al lungmetrajului "Top Gun: Maverick", continuarea filmului cult din anii 1980, a fost lansat la festivalul Comic-Con din San Diego (18 - 22 iulie), SUA, in prezența starului Tom Cruise.

- Cineastul neozeelandez Taika Waititi va scrie si va regiza urmarea blockbuster-ului din 2017 "Thor: Ragnarok", potrivit news.ro.Preluarea de catre Waititi a partii a patra din franciza "Thor", produsa de Warner Bros., va intrerupe filmarile la adaptarea "Akira" pe termen nedefinit. Citește…

- Salma Hayek s-ar putea alatura Universului Marvel: actrita este in negocieri pentru a aparea pe afisul peliculei ''The Eternals'', in regia lui Chloe Zhao, informeaza Holywood Reporter. Implicati in acest proiect cu super-eroi, bazat pe seria de carti de benzi desenate create de Jack…

- Singurele nume confirmate pana in prezent in distributia acestei pelicule sunt Richard Madden si Kumail Nanjiani. "The Eternals" este o poveste creata de artistul de benzi desenate Jack Kirby in 1976. Actiunea acesteia este plasata cu milioane de ani in urma, cand un grup de fiinte cosmice cunoscute…

- Filmul ”Avenger: Endgame” al celor de la Marvel a depașit producția ”Avatar” la incasari și a ajuns astfel cel mai vandut film din lume, stabilind un nou record, cu 2,75 miliarde de dolari in box-office la nivel global, scrie Forbes. Spre comparație, ”Avatar” are incasari la nivel global de 2,749 miliarde…

- Actorul britanic Richard Madden, care l-a interpretat pe Robb Stark in serialul 'Game of Thrones', negociaza pentru a se alatura noului film realizat de Marvel Studios 'The Eternals', in distributia caruia figureaza si Angelina Jolie, potrivit site-ului de specialitate The Wrap citat…