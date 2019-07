Stiri pe aceeasi tema

- Natalie Portman se va intoarce la franciza "Thor" in rolul unei versiuni feminine a super-eroului principal, relateaza publicatia britanica The Independent si BBC. Vestea vine in contextul in care cei de la Marvel Studios au anuntat - in cadrul conventiei Comic-Con de la San Diego - lista…

- Natalie Portman se va intoarce la franciza "Thor" in rolul unei versiuni feminine a super-eroului principal, relateaza publicatia britanica The Independent si BBC. Vestea vine in contextul in care cei de la Marvel Studios au anuntat - in cadrul conventiei Comic-Con de la San Diego - lista filmelor…

- VIDEO: Primul trailer al lungmetrajului "Top Gun: Maverick", continuarea filmului cult din anii 1980, a fost lansat la festivalul Comic-Con din San Diego (18 - 22 iulie), SUA, in prezența starului Tom Cruise.

- Bryan Marshall, actorul cunoscut pentru rolul din seria "James Bond", "The Spy Who Loved Me", a murit la varsta de 81 de ani. Vestea ca Bryan Marshall a murit a fost confirmata de agentul Esta Charkham, de la Event Cinema Association (ECA), potrivit The Sun.

- Veste trista despre Mihai Constantinescu! Se intampla chiar acum, cand se credea ca isi revine Apar noi vesti legate de starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, si din pacate acestea nu sunt bune deloc. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ultra Last Minute CRETA!!! Plecare cu avionul…

- BMW a pregatit o serie de imbunatațiri pentru multe dintre produsele aflate in portofoliu. Nemții propun motorizari noi pentru cateva modele, dar și echipamente suplimentare pentru anumite versiuni de baza. Incepand cu luna iulie, BMW Seria 3 va primi mai multe versiuni echipate cu sistemul de tracțiune…

- Filmul va fi regizat de Ian si Eshom Nelms, iar producatorii executivi vor fi David Gordon Green si Danny McBride. Drepturile internationale si pentru SUA asupra filmului vor fi puse in vanzare la Festivalul de Film de la Cannes 2019 (14 - 25 mai), iar productia lungmetrajului va debuta la inceputul…

- Scarlett Johansson, președintele Statelor Unite? Actrița in varsta de 34 de ani se gandește serios sa candideze pentru Casa Alba la un moment dat, a dezvaluit ea joi, intr-un interviu acordat Variety. „Poate candva in viitor”, a declarat ea. „Cred ca cea mai buna cale de a face schimbari este politica…