- Natalie Portman se va intoarce la franciza "Thor" in rolul unei versiuni feminine a super-eroului principal, relateaza publicatia britanica The Independent si BBC. Vestea vine in contextul in care cei de la Marvel Studios au anuntat - in cadrul conventiei Comic-Con de la San Diego - lista…

- Actorul Tom Cruise a surprins joi publicul prezent la salonul international al benzilor desenate Comic-Con, desfasurat in San Diego, unde a prezentat primele imagini din viitorul film ”Top Gun: Maverick”, continuarea peliculei de succes din 1986, potrivit AFP. „Cu totii v-ati pus intrebarea de-a lungul…

- Salma Hayek s-ar putea alatura Universului Marvel: actrita este in negocieri pentru a aparea pe afisul peliculei ''The Eternals'', in regia lui Chloe Zhao, informeaza Holywood Reporter. Implicati in acest proiect cu super-eroi, bazat pe seria de carti de benzi desenate create de Jack…

- Actorul britanic Richard Madden, care l-a interpretat pe Robb Stark in serialul 'Game of Thrones', negociaza pentru a se alatura noului film realizat de Marvel Studios 'The Eternals', in distributia caruia figureaza si Angelina Jolie, potrivit site-ului de specialitate The Wrap citat…