- Rihanna a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare dupa ce a aparut pe corperta revistei Harper’s Bazaar din China. In fotografie, cantareața din Barbados apare ținand in mana un evantai chinezesc și poarta o rochie moderna la care a accesorizat o curelușa roșie. In alta fotografie, solista…

- Prințul Harry i-a daruit soției sale, Meghan, un inel al eternitații pentru a celebra prima lor aniversare, precum și nașterea fiului lor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Ducesa de Sussex are unul dintre cele mai frumoase inele de logodna din lume, iar acum are o alta bijuterie alaturi de el. Aceasta…

- Actrita Glenda Jackson, 83 de ani, dublu laureata a premiului Oscar, revine in activitate dupa o pauza de 25 de ani si va juca intr-o adaptare BBC One pentru televiziune a romanului "Elizabeth Is Missing", romanul de debut al scriitoarei Emma Healey, care combina cautarile pentru elucidarea unui mister…

- Organizatorii BAFTA au anuntat miercuri ca galele de decernare a acestor premii cinematografice din 2021 si 2022 vor avea loc la doua saptamani dupa galele Oscar din acei ani, infirmeaza Press Association potrivit Agerpres. Gala BAFTA din 2021 va fi organizata pe 14 februarie, iar ceremonia…

- O combinatie inovativa de tratamente oncologice aduce noi sperante pentru femeile diagnosticate cu cancer mamar, conform unui material publicat sambata de Press Association. Prin adaugarea de ribociclib, un medicament care ataca direct celulele canceroase, la terapia hormonala standard folosita in tratamentul…

- Muzicianul american Moby a scris in cartea sa de memorii, „Then It Fell Apart“, ca a avut o relație de scurta durata cu Natalie Portman in 2001. Actrița neaga aceste informații. Richard Melville Hall (53), cunoscut dupa numele de scena Moby, a povestit in cartea sa ca pe vremea cand avea 33 de ani,…