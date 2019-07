Natalie Imbruglia e însărcinată pentru prima dată Cantareața Natalie Imbruglia e insarcinata pentru prima data la 44 de ani. Vedeta a dat vestea cea mare pe conturile ei de pe rețelele sociale. Ea a anunțat ca a semnat un contract cu o noua casa de discuri, ca in ultimul an și jumatate a scris mai multe melodii si ca abia așteapta sa le lanseze. Apoi a continuat: ”Dupa cum vedeți in imagine, mai am un anunț de facut… (nu, nu am inghițit un pepene). Aștept primul meu copil care va veni in aceasta toamna. Cei care ma cunosc știu ca mi-am dorit asta de mult timp și ma simt norocoasa ca a fost posibil prin fertilizare in vitro și cu ajutorul unui… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș este insarcinata in luna a noua și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor cand va avea loc momentul emoționant. „2 weeks and some days to go but Big Mama is still going out ??❤️ #pregnant #nightout…

- Brigitte Sfat are probleme cu fiul ei. Bruneta a marturisit recent ca Robert nu o mai asculta. Acesta nu ii mai raspunde la telefon, cum facea inainte. Aceasta e mahnita ca nici unul din copiii ei nu ii mai recunoaste autoritatea de mama. Cat despre Pastrama, acesta ar avea o relatie mai buna cu cei…

- Denisa Tanase a divorțat in 2015 de medicul Cornel Brotac și a cautat mult barbatul care sa o faca din nou fericita. Acum, jumatatea trupei Bambi, se iubește cu Marius Branzei de ceva timp, un tanar antreprenor foarte influent.

- Anca Serea se bucura din plin de perioada de maternitate și așteapta cu nerabdare sa devina mamica pentru a șasea oara. Vedeta a fost criticata destul de aspru in spațiul public din cauza acestei decizii, insa Anca Serea a declarat mereu ca nu ține cont de critici.

- Deea Maxer a marturisit ca cea de-a doua sarcina este una cu probleme. Vedeta a explicat ca a ajuns sa manince lamaile ca pe mere din cauza grețurilor. Deea Maxer este insarcinata in patru luni. Vedeta așteapta cel de-al doilea copil. A doua sarcina este una cu probleme, dupa cum a declarat Deea Maxer…

- Deea și Dinu Maxer vor fi, din nou, parinți! Vedeta urmeaza sa fie mama, pentru a doua oara si, la 4 luni de sarcina, observa diferente fata de prima, pe care a avut-o cu micutul Andreas.

- Oana Roman a facut dezvaluiri la emisiunea pe care jurnalista Cristina Șișcanu o are live pe Facebook. Vedeta a marturisit ca a avut o relație cu un barbat insurat. Oana Roman a marturisit ca experiența respectiva a avut loc inainte de a-l cunoaște pe partenerul ei de viața. "Eu cred ca o femeie poate…

- Oana Roman are o familie fericita și se poate considera o femeie implinita. Vedeta a facut dezvaluiri neașteptate despre o relație cu un barbat insurat și a vorbit pe șleau despre viața ei amoroasa.