Stiri pe aceeasi tema

- Simbolul galben cu fata zambitoare a fost creat in 1963, in Worcester, Massachussetts, cand designer-ului grafic Harvey Ball i-a fost cerut de conducerea unei firma sa produca o forma de a imbunatati moralul angajatilor sai. Daca e sa ne luam dupa relatarea povestii, lui Ball i-au fost necesare 10 minute…

- Gheorghe Dinca a aruncat o „bomba” in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, prezent la audieri, susține ca barbatul iși bate joc de procurori și incearca sa ii induca in eroare, iar in desfașurarea anchetei este nevoie de un psiholog.

- În ciuda faptului ca șansele de a muri într-un accident aviatic sunt mici, de-a lungul anilor au fost înregistrate mai multe catastrofe aviatice care s-au soldat cu moartea pasagerilor, dar și a membrilor echipajului. Guvernul american a analizat toate accidentele aviatice…

- • Ieseanul sustine ca toata viata lui a fost colaborator al Serviciului Roman de Informatii • A facut o cerere prin care a solicitat sa i se spuna care au fost toate colaborarile de-a lungul timpului, insa nu i s-a raspuns • Crede ca ar trebui sa primeasca inclusiv bani pentru informatiile furnizate…

- Claudia Patrașcanu a decis sa-i spuna adio soțului ei, Gabriel Badalau, fiul liderului PSD Giurgiu, Niculae Badalau. Cei doi pareau fericiți impreuna și planuiau sa faca inca un copil.

- Meciurile amicale pe care vicecampioana Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, ar fi trebuit sa le dispute, in cantonamentul de la Sfantu Gheorghe in judetul Constanta , cu Stiinta Bacau, pe 1 si 2 august, au fost anulate. Cele doua teste erau primele ale echipei de pe litoral din…

- Laura Vass a fost mereu o artista extrem de apreciata. La debutul sau in muzica, vedeta le-a cucerit fanilor sai inimile cu vocea sa, dar și cu frumoasa poveste de dragoste pe care a trait-o atat in melodiile sale, cat și in viața reala, cu Sorin Copilul de Aur.