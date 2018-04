Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost audiat joi, pentru a doua oara in Comisia de control SRI. Temele abordate, relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si aceea de mass-media. Dupa audiere, Florian Coldea a facut declarații, facand trimiteri la Iuda și vorbind in numele…

- Poliția Capitalei a cerut sprijinul populației pentru identificarea și prinderea celui cunoscut drept piromanul din București. Barbatul a dat foc la opt mașini in București, in noaptea de 31 martie. Poliția a publicat și primele imagi cu piromanul din București. „Politia Capitalei solicita sprijin…

- Dupa saptamani intregi de munca, de aventura si de probe care mai de care mai grele, emisiunea „Asia Express” si-a ales castigatorii. Raluka si Ana Baniciu au castigat in finala, in fata unor concurenti redutabili: Liviu Varciu si Andrei Stefanescu. Cu lacrimi in ochi și cu o dorința incredibila de…

- Concurenții de la Asia Express au avut parte de o aventura pe cinste, in drumul lor au vazut cum este sa traiești cu doar cațiva euro, sa incerci aromele unei culturi noi sau sa faci autostopul. La final, lacrimile de bucurie au curs pentru echipa formata din Ana și Raluka. Cele doua au marturisit ca…

- Ștefan Banica Jr. a ajuns ieri (n.r luni) de urgența la spital, acuzand dureri in zona abdominala. Inițial, medicii au crezut ca este vorba de o indigestie, insa era vorba despre altceva. In urma cu cateva ore, artistul a fost operat de apendicita, iar totul a decurs foarte bine. Ștefan a postat pe…

- Arnold Schwarzenegger (70 de ani) a trecut cu bine peste interventia chirurgicala pe cord deschis, pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani. Valva cardiaca pe care actorul a primit-o in 1997 trebuia inlocuita asa ca fostul guvernator de California a optat pentru substituirea…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Elena Udrea a acceptat sa vorbeasca in cadrul unui interviu despre…

- Dan Deneș, colegul lui Tudor Ionescu din trupa ”Fly project”, nu iși mai incape in piele de fericire de cand a devenit tata de baiețel. Artistul a vorbit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, despre bucuria pe care o traiește de cand familia lui s-a marit.(CITEȘTE ȘI: CATE KILOGRAME A LUAT IN…

- La mai bine de trei luni de cand medicii i-au scos o tumori de la gat, care a fost de natura benigna, Dan Ciotoi a ajuns din nou pe masa de operații. Celebrului cantareț i-a fost extirpata cea de-a doua formațiune canceroasa și a vorbit de pe patul de spital despre actuala sa stare de […] The post Dan…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- "Avocatul vedetelor", pentru prima data intr-un platou de televiziune, dupa ce a vazut moartea cu ochii! Daniel Ionascu, primele declaratii despre accidentul din care a scapat ca prin urechile acului!

- Delia a fost fotografiata zilele trecute intrand intr-o clinica de fertilizare, insa motivul este cu totul altul, fața de ce s-a speculat. Artista a marturisit ca a mers sa iși faca niște controale de rutina, pentru ca nu trebuie sa mergi la medic in ultimul stadiu de cancer. ”Am vrut sa postez ceva,…

- Un concurent de la „Ferma Vedetelor” a ajuns la spital. In timpul intalnirii in care a fost dezvaluit cine a fost ales noul fermier șef al saptamanii, Monica Birladeanu a marturisit ca a primit un mesaj in care unul dintre concurenți a rugat-o sa-l duca la spital. Imediat ce au incheiat discuțiile,…

- Anca Surdu a parasit competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. In ultima vreme, sportiva nu a mai putut concura, doar a fost alaturi de colegii sai de pe margine, purtand o șapca bine trasa pe ochi. Nici bine nu a ajuns in țara și i s-a facut dor, atat de echipa, cat și de […] The post…

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu. El a povestit cum s-a produs teribilul accident, dar și gestul incredibil facut…

- Avocatul Daniel Ionașcu a vorbit despre clipele traite dupa impactul violent simțit in timpul terifiantului accident produs noaptea trecuta. “(…). Mara, am sa spun tot ce vreau sa va zic și ce simt. Sunt doctori de excepție Ion Lascar și al echipei de la Floreasca, nu am vazut o viteza de reacție ca…

- Putin a facut primele declarații dupa ce caștigat alegerile din Rusia chiar din primul tur. Dupa ce și-a tot umilit adversarii, Putin a venit in fața alegatorilor sai cu primele declarații lirice. Acesta le-a mulțumit, spunand ca ei fac parte din echipa sa.

- Totul s-a schimbat in cateva zile pentru o tanara jurnalista in varsta de 24 de ani. Nu mai dormea noaptea iar emoțiile ei erau scapate total de sub control. Dispozițiile ii erau schimbatoare permanent, era furioasa ori vesela de la o clipa la alta. Apropiații s-au gandit la tot felul de variante inclusiv…

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital. Cunoscuta artista are nevoie sa faca analize o data la doua luni, motiv pentru care astazi a mers insotita de fiica ei la o clinica din Bucuresti. Nu este vorba de nicio problema de sanatate.

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Caz revoltator in comuna Galațeana Schela! O fetița de doar 6 ani a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie, dupa ce ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care credea ca este suc. Copila a fost lasata nesupravegheata de parinți, iar Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Vremea rea care s-a abatut asupra țarii noastre nu a „paralizat” doar sistemul de invațamant. Saptamana aceasta, numarul donatorilor a scazut alarmant. Doctorii susțin ca ne confruntam cu oacuta criza de sange. Cei mai afectați sunt bolnavii a caror viața depinde de tranfuzii. Andreea Bianca Zidaru…

- Contactat la scurt timp de la tragedia care s-a abatut asupra familiei sale, Florin Pancovici a facut primele declarații dupa ce baiatul lui și-a pus capat zilelor. In varsta de 16 ani, Sebi a lasat in locuința un bilet de adio, dar, deocamdata, nu s-a aflat ce a scris in el. Adolescentul invața la…

- Laura Codruța Kovesi iși susține punctul de vedere in fața procurorilor CSM, dupa ce ministrul Justiției și-a prezentat raportul in ședința de astazi. „Am sa prezint punctul de vedere in legatura cu propunerea de recovare. (…). Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite, iar unele dintre ele nu…

- Tudorel Toader a facut declarații in aceasta dupa-amiaza la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției a afirmat ca iși dorește ca ședința in care se discuta propunerea de revocare din funcție a produrorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie un moment in care se va afla o data pentru…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Exatlon 20 februarie. Giani Kirița este marele absent al concursului de marți seara! Fostul fotbalist a ajuns la spital, in urma unei accidentari. El va fi supus unui test medical. Nu se cunoaște, deocamdata, ce are Giani. Dupa ce Ion Oncescu a parasit competiția din motive de sanatate, Giani a ajuns…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- In cursul zilei de luni, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 11 februarie 2018, premiu in valoare de 9.325.973,81 lei (doua milioane de euro), anunța Loteria Romana. Reprezentanții Companiei precizeaza ca posesorul biletului…

- Mihalea Buzarnescu a declarat, miercuri, dupa prima ei victorie in fata unei jucatoare din Top 10 WTA, Jelena Ostaneko, la prima ei participare la o competitie de categorie Premier 5, ca este foarte emotionata si ca nu se astepta la ascensiunea avuta in ultima perioada."Este un moment foarte…

- Cristina Guța, primele declarații despre divorțul de manelist. Blonda a ținut sa precizeze ca nu este insarcinata, așa cum s-a spus și ca in prezent iși dorește doar liniște. In urma zvonurilor legate de divorț, soția lui Nicolae Guța a facut primele declarații și confirma desparțirea de manelist. „Nu…

- Quentin Tarantino a reactionat dupa ce Uma Thurman a dezvaluit ca la filmarile pentru „Kill Bill“ a obligat-o sa-si faca singura o cascadorie in urma careia a fost spitalizata, regizorul declarand ca acea decizie reprezinta cel mai mare regret al vietii sale.

- Florin Chilian a trecut ieri prin clipe delicate, dupa ce timp de 20 de ani a avut dureri chinuitoare de genunchi. Tot cosmarul sau a tinut atat de mult, pentru ca mai multi medici i-au spus ca sufera de artroza, cand, in realitate, avea o ruptura de menisc si tendoane. La cateva ore de la interventia…

- Antun Palici a ajuns in urma cu scurt timp in Romania și urmeaza sa mearga la sediul clublui de la RIN pentru a stabili ultimele detalii contractuale ale ințelegerii cu Dinamo. "Trebuie sa jucam cat mai bine ca sa intram in play-off. Toata lumea e fericita de noile transferuri, echipa e mult mai puternica.Merg…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- Dupa ce tanara din Brașov, in varsta de 24 de ani, care are o relație cu Kamara a aparut la TV și a povestit cu lux de amanunte povestea lor, soția acestuia, Oana, a reacționat, insa intr-un mod foarte discret. Oana și Kamara, in varsta de 41 de ani, sunt casatoriți de cinci ani și au impreuna un baiețel,…

- Divorțul dintre Marcel Toader și Maria Constantin a avut, intr-un final, loc la notar, cei doi preferand, ca dupa un scandal uriaș, sa se desparta in urma unor negocieri cat se poate de serioase.

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Sevil Shhaideh a precizat: ”Am primit raportul expertizei. Aceasta expertiza are niște obiective, le vom analiza. Pana nu vad despre ce este vorba, ce conține, imi cer scuze, nu pot sa ma pronunț.” Intrebat daca i-au spus ceva experții, Sevil Shhaideh a afirmat ca ”Nu ne-a spus nimeni nimic,…

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.