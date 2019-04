Stiri pe aceeasi tema

- Trei miniștri vor fi inlocuiți, prin decizie a Comitetul Executiv National al PSD. Este vorba despre Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…

- Presedintele PSD, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca este necesara o restructurare a Guvernului, avand in vedere ca ministrii Rovana Plumb si Natalia Intotero se regasesc si pe lista de candidati la europarlamentare a social-democratilor. "Da, pentru ca doua colege de-ale noastre parasesc Guvernul…

- AGERPRES special correspondent Catalina Matei reports: Developing co-operation between the Romanian and Israeli nations was the main topic of discussion held in Jerusalem on Tuesday as part of a visit by the Minister for Romanians Abroad, Natalia Intotero, along with an official retinue, at the Jerusalem…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre popoarele roman si israelian a constituit principala tema a discutiilor care au avut loc, marti, la Ierusalim, cu prilejul unei vizite efectuate de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero,…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, in jurul pranzului, la Parlament, pe ordinea de zi figurand si stabilirea listei candidatilor la europarlamentare. Dupa CEx, va avea loc si o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema "Ordonantei lacomiei". Printre numele vehiculate…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat luni ca sustine decizia Guvernului legata de mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, cu respectarea Constitutiei, precizand ca deocamdata...

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a subliniat cateva dintre activitatile ministerului sau - continuarea demersurilor pentru infiintarea Muzeului pentru Romanii de Pretutindeni, dar si activitati dedicate Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Aproximativ 9.000 de persoane au fost prezente, joi, in Piata Unirii din Focsani, pentru a asista la manifestarile organizate cu ocazia implinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vrancea, relateaza Agerpres.Au participat…