- Guvernul este alaturi de romanii de pretutindeni pentru a-i ajuta sa cunoasca si sa inteleaga drepturile si obligatiile pe care le au, a declarat marti prim-ministrul Viorica Dancila, la lansarea Campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!" - editia 2019, potrivit Agerpres. "Lansam…

- Guvernul a prezentat astazi a treia etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume!”, prin care romanii care studiaza sau muncesc in strainatate sunt informati in legatura cu legislatiile statelor straine. Premierul Viorica Dancila a subliniat ca aceasta campanie de informare tine cont…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, si ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, au semnat, marți, un protocol de colaborare intre cele doua ministere, dedicat programului de tabere ARC.,,Lansarea unei noi ediții a programului taberelor ARC pentru copiii și tinerii ...

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a organizat azi, pentru prima data in Craiova, reuniunea la nivel de experți dedicata problematicii diasporei din Uniunea Europeana “Masuri de reintoarcere acasa și de informare pe tema traficului de persoane”, cu accent asupra modalitaților ...

- Romania va trece la moneda euro in anul 2024, dupa cum a promis premierul Viorica Dancila, iar Guvernul spune ca principalul risc pentru consumatori consta in cresterea preturilor pentru produsele de larg consum. Mai exact, in urma conversiei, poate avea loc o rotunjire in sus a preturilor in euro.…

- "Referitor la protestul de astazi, responsabil de masurile de securitate pentru acest eveniment este SPP, iar structurile ministerului vor colabora cu aceasta institutie conform planului de masuri stabilit. Nu vreau sa comentez in niciun fel decizia celor care vor sa organizeze aceste proteste legat…