Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, se declara surprinsa si ingrijorata de faptul ca la Leipzig (Germania) politia le cere hotelierilor sa anunte daca sunt cazati cetateni romani.



"Am aflat cu surprindere si ingrijorare ca in Germania, la Leipzig, Politia le cere hotelierilor sa anunte daca au cazati cetateni romani. Este inacceptabil ca romanii din Germania sau cei care calatoresc in Germania sa fie supusi unei asemenea forme de discriminare care ne pune pe toti, ca popor, intr-o lumina nefavorabila si nedreapta. In Germania traiesc peste 850.000 de romani…