Stiri pe aceeasi tema

- Politia londoneza a anuntat ca doua persoane au fost spitalizate de urgenta dupa incidentul cu un colet suspect la Parlament. Dupa ce coletul a fost analizat de catre specialisti s-a dovedit ca substanta continuta in pachetul suspect nu era "periculoasa". Coletul suspect fusese livrat la…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- O femeie britanica a fost acuzata de crima dupa ce și-a ucis fiul de opt ani in locuința lor din Australia. Joanne Finch, in varsta de 41 de ani, și-a sufocat baiatul cu o perna. Tatal baiatului este ingrozit de ceea ce s-a intamplat și nu ii vine sa creada ca soția lui…

- "Nu candidez, am alți colegi care candideaza. Trebuie toata lumea din partid sa candideze? Nu se simte nicio presiune, vor fi mai multe alegeri. Decat sa planga in emisiuni sau pe la colțuri, sa-și depuna candidaturile și sa vada daca sunt aleși. Daca și Codrin are leucoplast, nu știu ce sa…

- Un liceu din judetul Suceava a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce o profesoara a fost filmata de elevi in momentul in care il lovea pe unul dintre ei. Chiar daca imaginile video o incrimineaza pe profesoara, colegii spun ca adolescentul a provocat conflictul.

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Cum a reusit o insulita ploioasa din nordul Atlanticului sa conduca lumea? Si de ce imperiul sau, unde soarele nu apunea niciodata, a intrat in declin si, in cele din urma, s-a prabusit?

- Fostul selectioner al României, cunoscut drept un fan al Stelei, dar al echipei nou-înfiintata de Armata, a surprins pe toata lumea când a deplâns situatia lui Dinamo, club care n-a prins play-off-ul.

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Un autoturism cautat de autoritațile din Franța a fost descoperit, ieri dimineața, de polițiștii de frontiera suceveni. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, ieri dimineața, in jurul orei 06.00, in Punctul de ...

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- "Sylvester Stallone a murit!", aceasta este stirea ca a zguduit lumea luni dimineata. Informatia a aparut dupa ce o poza prin care se transmis condoleante actorului s-a viralizat pe retelele de socializare.

- Rosangela Almeida dos Santos a fost inmormantata timp de 11 zile de vie, potrivit dailystar.co.uk. Femeia nu era casatorita si nici nu avea copii. Oamenii care locuiau langa cimitir s-au plans ca aud auzit zgomote ciudate si au cerut sa fie deschis sicriul, afirmand ca sunetele se aud de la…

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- Un barbat din Marea Britanie s-a trezit cu o statuie a Fecioarei Maria in propria gradina și a ramas fara cuvinte. A crezut ca era vorba despre o minune și a inceput sa povesteasca tuturor despre experiența incredibila pe care a trait-o. Informația a ajuns și in presa locala și nimanui…

- La scurt timp dupa ce s-a zvonit ca Mihai si Mihaela, fosti concurenti la "Mireasa pentru fiul meu", s-au despartit, pe pagina lui de pe o retea de socializare au aparut cateva mesaje care confirma vestea trista.

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Este doliu in lumea sportului de peste Ocean! Un fotbalist de 26 de ani a avut parte de un sfarsit infiorator cu cateva ore inainte de Super Bowl 2018. El si taximetristul cu care era in masina au fost ucisi de un sofer beat, dupa ce lui i s-a facut rau si a coborat din autoturism. In urma impactului,…

- Politia din Teheran a arestat 29 de femei care au aparut în public fara sa poarte voalul musulman, în semn de protest fata de codul vestimentar strict impus dupa Revolutia islamica din 1979, informeaza presa iraniana, potrivit site-ului postului France 24.

- Romani, sclavi in Marea Britanie. Noua muncitori au fost salvati de politia din Devon, in sudul Angliei. Ei traiau in conditii greu de imaginat, a anuntat politia, fara a oferi alte detalii, cu exceptia faptului ca erau incuiati. Potrivit vecinilor, romanii nu se mutasera de mult timp acolo si lucrau…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- ''Suntem in discutie cu Comisia de finante si Curtea ramane un domeniu prioritar'', a afirmat Roderick Liddell, grefierul Curtii, in cadrul conferintei de presa anuale a presedintelui Guido Raimondi, la sediul CEDO de la Strasbourg. ''Nu as vrea sa fie reduse efectivele, pentru ca ne-ar fi…

- Parlamentarul conservator Jacob Rees-Mogg i-a transmis ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, ca Marea Britanie va fi un "stat vasal" in perioada de tranzitie post-Brexit in cazul in care va accepta jurisdictia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, scenariu negat de catre membrul Guvernului,…

- Un pacient francez care a suferit un transplant de fața, dar corpul sau a respins intervenția efectuata in urma cu șapte ani, a primit a doua fața de la un alt donator. Transplantul este o premiera in chirurgia mondiala, fiind prima data cand o persoana sufera doua transplanturi de fața și mulți chirurgi…

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 12.500 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru doua editii ale emisiunii „Lumea lui Banciu” care au fost reclamate ca au instigat la ura impotriva comunitatii maghiare. In una dintre aceste editii moderatorul Radu Banciu a comentat…

- Atacul comis de Khalid Masood (52 de ani) a fost primul din cele cinci inregistrate anul trecut in Marea Britanie despre care politia britanica a confirmat ca au avut motivatie terorista.In timpul audierii de luni, Gareth Patterson, avocatul rudelor celor patru victime de pe podul Westminster,…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Cyrille Regis, 59 de ani, una dintre legendele fotbalului din Marea Britanie, a murit, duminica, dupa un atac de cord. Regis a jucat pentru echipe ca West Bromwich Albion, Coventry City, Astron Villa si Wolverhampton si a bifat cinci selectii in nationala Angliei. A cucerit FA Cup in 1987, cu Coventry…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Doi viitori parinți din Marea Britanie așteapta nerabdatori nașteprea copilului, iar pâna la marele eveniment, cei doi au decis sa faca o ecografie 4D pentru a verifca daca totul este în regula.

- Au sunat sirenele de alarmare a populației in aceasta dimineața in municipiul Dej, in cadrul exercițiilor lunare pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. Comitetul Local pentru Situații de Urgența Dej a fost notificat in aceasta…

- Un avion Los Angeles-Tokyo in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum din cauza ca un pasager a gresit aeronava, noteaza The Guardian. Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din Los Angeles avea bilet…

- Bitcoin este o rețea consensuala care ofera un nou sistem de plata și bani complet digitali. Acesta este primul sistem de plata peer-to-peer (egal la egal) descentralizat susținut de utilizatorii sai fara o autoritate centrala sau intermediari. Din perspectiva utilizatorilor bitcoin ilustreaza bani…

- Pe fondul unei cresteri globale record la capitolul cheltuieli militare de la incheierea Razboiul Rece, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget asemanator procentual cu cele din SUA, Grecia, Estonia, Turcia, Letonia, Marea Britanie, Lituania sau Polonia.

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- O dimineața care se anunța liniștita s-a transformat in coșmar pentru angajata unui local din mall-ul din Targu-Jiu. Ieri dimineața a fost nevoie de intervenția polițiștilor, dupa ce unul dintre clienți ar fi aruncat cu o ceașca de cafea direct in vitrina frigorifica, de suparare ca…

- Brummell a afirmat ca regele Mihai a fost o figura importanta atat pentru Romania, cat si pentru lumea intreaga. "Suntem alaturi de Romania in aceasta perioada de doliu pentru Romania. Regele Mihai a fost o figura foarte importanta si pentru Romania si pentru lumea intreaga. A infruntat atat…

- "A fost un cosmar. Sunt extrem de suparata pe personalul aeroportului, a fost o lipsa de comunicare crasa. Chiar ii spuneam sotului: daca mai zice cineva ca in Romania autoritatile sunt depasite il invit cu mare dragoste sa vada ce se intampla in Londra", a spus o romanca pasagera intr-un zbor Wizz…