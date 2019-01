Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire” despre prețul carburanților care a crescut alarmant. Postul de televiziune francez BFM TV anunța pentru prima oara ca litrul de carburant in Franța a ajuns la aproape 2 euro.

- Funcția de conducere a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba (DGASPC), remunerata cu aproape 14.000 de lei brut lunar, a fost scoasa la concurs. Locul a ramas vacant dupa ce fostul director, Sorin Valerian Chirila, care a condus instituția timp de 15 ani, a fost obligat…

- Patru barbati si doua femei isi disputa vineri functia de presedinte al Republicii Irlanda, seful statului urmand sa locuiasca pentru sapte ani la resedinta oficiala Aras An Uachtarain din Dublin. Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in…

- Postul francez de televiziune ARTE a difuzat, in cadrul emisiunii „28 minutes”, un filmulet in care premierul Viorica Dancila si liderul PSD Liviu Dragnea sunt personaje principale. In scenariul satiric, Dancila este reprezentata drept o papusa manevrata de papusar, acesta fiind jucat de seful PSD.…

- Postul lui Maxim, cel de regizor, e amenințat de colegul Boetius, care l-a convins in ultimul timp pe antrenor. "Funcție de adversar și de sistemul ales, ei ar putea fi folosiți cu randul", anunța Bild. Alex Maxim a marcat joi seara un gol de trei puncte pentru reprezentativa Romaniei, la Vilnius, dar…