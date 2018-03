Nasul TV, amenda de 50.000 de lei de la CNA, pentru o emisiune in care a prezentat vindecari prin rugaciune

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul TVR Doina Gradea, invitata sa dea explicatii in comisie Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea. Directorul general interimar al Societatii Române de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata pentru data de 20 martie, la Comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat lui Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, Romania TV si TVR 1, principalul post public de televiziune.…

- Televiziunea Kanal D a mai primit o amenda maxima, de 200.000 de lei, de la Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru editia emisiunii „Lumea lui Banciu” difuzata pe 19 septembrie, in care realizatorul, Radu Banciu, a facut afirmatii defaimatoare generalizatoare la adresa comunitatii maghiare din Romania.Citește…

- Consiliul National al Audiovizualului a amendat Antena 1 cu 5.000 de lei pentru emisiunile „Acces direct" si „Xtra Night Show", in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate...

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, în sedinta de marti, sa emita o decizie privind obligarea postului Pro TV de a acorda un drept la replica fostului vicepremier Sevil Shhaideh.

- Consiliul Național al Audiovizualului a decis sa sanctioneze postul Realitatea TV cu amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislatiei audiovizualului. Doua dintre aceste sancțiuni au fost dictate pentru emisiunea ”Jocuri de Putere”, moderata de Rareș Bogdan. Citește și: Curtea Constituționala…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului CNA a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate ca urmare a reclamatiilor primite si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni:Kanal D a primit o amenda de 15.000 de lei pentru "Stirile Kanal D" din 16.08.2017,…

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 15.000 de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru „Stirile Kanal D” din 16 august 2017, editie difuzata de la ora 19.10, in cadrul careia au fost prezentate scene de violenta fizica. Potrivit raportului de monitorizare intocmit de CNA, scenele…

- Dupa amenda primita de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), iata ca si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) reactioneaza prompt si sanctioneaza postul Digi 24 pentru remarca facuta de Cristian Tudor Popescu la adresa Viorica Dancila. Jurnalistul a declarat ca modul in care…

- Televiziunea B1 TV a fost sanctionata cu somatie publica de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru informare incorecta si lipsa unei distinctii clare intre fapte si opinii in editia emisiunii „Dosar de politician” difuzata pe 21 august 2017, din care s-a inteles ca omul de afaceri…

- O editie a emisiunii „Romania 9“, prezentata de Ionut Cristache si difuzata vara trecuta la TVR, a primit o somatie publica de la Consiliul National al Audiovizualului pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema familia traditionala versus familia moderna.

- Romania TV a fost amendata cu 25.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru modul in care a tratat subiecte legate de Casa Regala inainte de decesul Regelui Mihai I. Dorina Rusu a declarat ca aceasta televiziune a difuzat „monstruozitati” si ca este prima data cand intalneste…

- Principalul post public de televiziune, TVR 1, a fost somat public de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Romania 9”, prezentata de Ionut Cristache, care a fost reclamata, intre altele, pentru ca ar fi prezentat un „linsaj” la adresa comunitatii religioase…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni de stiri si dezbateri difuzate de posturile de televiziune in perioada 10-12.11.2017, pentru modul in care au fost abordate subiecte legate de…

- Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni de stiri si dezbateri difuzate de posturile de televiziune in perioada 10-12 noiembrie, pentru modul in care au fost abordate subiecte legate de relatiile din interiorul…

- Zeci de mii de oameni din toata tara protesteaza, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Euronews a transmis in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti. Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat deja sambata in Piata Universitatii, insa numarul acestora ar urma sa creasca in conditiile in care in prima parte a zilei au venit manifestanti din tara, cu trenul sau cu masinile si multi altii sunt inca pe drum, potrivit news.ro.Protestul fata de modificarea…

- Un protest de amploare este programat sambata in București. Oamenii sunt așteptați in Piata Universitatii, apoi urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA). News.ro…

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 200.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.Televiziunea Kanal D a fost sanctionata la propunerea lui Radu Herjeu, in baza articolului 35,…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a monitorizat si a analizat modul in care posturile de televiziune au reflectat crima de la metrou, iar raportul arata ca imaginile video au fost difuzate de mii de ori pe micile ecrane.

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 12.500 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru doua editii ale emisiunii „Lumea lui Banciu” care au fost reclamate ca au instigat la ura impotriva comunitatii maghiare. In una dintre aceste editii moderatorul Radu Banciu a comentat…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - Realitatea TV - amenda de 20.000 de lei pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului…

- Valentin Jucan a demisionat din Consiliul National al Audiovizualului (CNA) cu o luna inainte de a-i inceta mandatul de sase ani, precizand ca pozitia nu mai coincide cu proiectele sale de viitor.

- Valentin Jucan, membru CNA, și-a depus astazi demisia la Consiliul Național al Audiovizualului, aceasta incepand sa iși produca efecte de miercuri 17 ianuarie, anunta paginademedia.ro. El a precizat in fața membrilor ca motivele care au stat la baza acestei decizii sunt proiectele personale…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Romanii vor avea un nou post TV in format HD, in grila de programe. Va fi singura televiziune din pachetul must-carry, obligatoriu, care nu are reclame. Postul Trinitas TV, deținut de Patriarhia Romana, va emite in curand și in varianta High Definition.Trinitas TV a facut o solicitare catre…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul National al Audiovizualului,…