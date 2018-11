Stiri pe aceeasi tema

Grecul Tsakiris insista sa cumpere Dinamo, dar Ionuț Negoița nu mai da niciun semn, deși armatorul elen a acceptat doleanțele financiare ale romanului. Ionuț Negoița anunța clar și raspicat dorința sa de a vinde Dinamo, dar atunci cand un cumparator pare hotarat sa faca acest pas, finanțatorul clubului…

Protestatarii #rezist spun ca decizia de luni a instanței supreme potrivit careia adunarile publice trebuie declarate in prealabil la primarii limiteaza dreptul cetațenilor de a protesta spontan. Protestatarii mai spun ca vor da statul roman in judecata la CEDO. „Inalta Curte de Casație și Justiție,…

Dan Mircea Cipariu și Eugen Uricaru se afla in razboi deschis! Celebrul poet l-a dat in judecata pe fostul "jupan" de la Uniunea Scriitorilor din Romania (USR), iar obiectul il reprezinta o ordonanța președințiala. Cei doi intelectuali nu se ințeleg sub nicio forma, iar CANCAN.RO,…

Cristi Borcea s-a cununat religios cu Valentina Pelinel weekend-ul trecut, la Budapesta. Cei doi au organizat o petrecere, de unde luxul și opulența nu au lipsit. Absent de la marele eveniment a fost Gigi Becali, nașul lui Borcea cu fosta soție, Alina Vidican. Patronul FCSB a marturisit motivul pentru…

Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnalistii de peste hotare au preluat declaratiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit "pitic" intr-o comparatie cu Olimpiu Morutan. Gigi Becali este cunoscut pentru modul in care iși promoveaza jucatorii.…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia.

Din proces in proces o duce clubul pe care Gigi Becali i l-a "pasat" de curand lui Vasile Geambazi, nepotul lui preferat. Dupa ce și-a mai tras puțin sufletul, in urma disputelor in instanța cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua, omul de afaceri din Pipera are ceva sa-i reproșeze…

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat dedesubturile scandalului dintre Gregory Tade și Alexandra Teglaș, care a ajuns in instanța. Fotbalistul nu și-a recunoscut oficial fetița și a fost nevoie sa se ajunga in sala de judecata. Motivul pentru care s-a ferit de responsabilitate…