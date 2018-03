Stiri pe aceeasi tema

- Un drum de marmura ii aduce pe calatori in satul Alun din Tinutul Padurenilor. In ultimele decenii, cele peste 50 de case ale sale au fost parasite de localnici. Un lucru ciudat se intampla de cateva luni in locul de poveste.

- Condițiile meteorologice de iarna autentica din ultimele zile, cu vant, caderi masive de zapada și ger, au facut ca circulația pe majoritatea drumurilor și a autostrazilor de pe raza Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) București, condusa de catre Daniel Augustin Dinu, soțul deputatei favorite…

- Situatia Autostrazii Sebes-Turda, mai exact a celor aproape 30 de kilometri finalizati intre Aiud si Turda, dar nedeschisi inca traficului rutier, genereaza noi reactii. Catalin Drula, deputat USR, membru in comisia de Transporturi, transmite premierului Dancila, intr-o scrisoare deschisa, ca situatia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Contractul cu Loteria, adevaratul motiv al descinderii procurorilor DNA la FRF. Federația a caștigat, in mandatul lui Mircea Sandu, un contract banos cu Loteria Romana. In conturile de la ”Casa Fotbalului” au intrat milioane de euro. Dupa ce a descins la ”Casa Fotbalului”, adica dupa 5 martie 2014,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a fost prezent ieri in zona autostrazii Turda-Sebeș, facand o inspecție la loturile 3 și 4, care asigura legatura Turzii cu Aiud. Cu aceasta ocazie, a avansat un termen posibil pentru darea in circulație a porțiunii Turda-Aiud: luna mai a acestui an. Read More...

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat, sambata, ca anul acesta vor incepe lucrarile la autostrada București Suceava. Prezenta la Congresul extraordinar al PSD, Viorica Dancila a anunțat cele 100 de masuri pe care actuala guvernare la va lua sau le va incepe anul acesta, cand se implinesc 100…

- Il Giornale a publicat o poveste a lui Mino Raiola cu Mario Balotelli. Impresarul a vorbit despre o nebunie a atacantului de la Nice, caruia i-a imprumutat mașina sa, un Bentley de lux. "Mario e nebun. Dar il iert pentru ca e baiat bun și sufletist. M-a intrebat daca poate sa imi imprumute mașina. I-am…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o societate care se va ocupa de intretinerea sistemului de iluminat la reteaua de drumuri din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Motiv pentru care va fi organizata o procedura de achizitii…

- Pe 8 februarie, DNA a trimis-o in judecata pe rivala Laurei Codruța Kovesi, Mihaiela Moraru Iorga. Printr-un rechizitoriu facut rapid la unitatea de elita de la Ploiești. Pe 21 februarie, același DNA a clasat dosarul prin care fostul director al CNADNR, Narcis Neaga, fusese pus sub inculpare, in 2015,…

- Traficul rutier pe autostrada A2 s-a redeschis joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta.

- Traficul rutier pe autostrada A2 se redeschide, joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. Astfel, conform sursei citate, circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, se va desfasura…

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- Cele doua firme care asigura deszapezirea drumurilor din Brasov, Comprest si Eurostrada, risca sa ramana fara material antiderapant, avand in vedere ca minerii din saline sunt in greva. Din aceasta cauza, drumarii, atat cei care se ocupa de drumurile nationale, cat si cei care se ocupa de drumurile…

- Cea de-a doua editie a sezonului 8 "Romanii au talent" a fost vineri lider de audienta pe toate segmentele de public, la nivel national peste 3,5 milioane de telespectatori urmarind spectacolul, potrivit news.ro.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul…

- Anul trecut, Alex Velea l-a dat in judecata pe impresarul Lucian Mitrea, nasul sau la cununia cu mulatra Ana. Solistul avea de primit o suma de bani de la un concert sustinut de Revelion, iar pentru ca nu s-a ințeles cu Mitrea l-a dat in judecata. Deși decizia instanței i-a fost favorabila lui Velea,…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineața, se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba. Carosabilul este umed si pe Autostrada…

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o firma care se va ocupa de intretinerea drumurilor nationale din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Astfel, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Intretinere…

- A crezut ca a gasit dragostea in bratele lui Nicolae, dar totul s-a incheiat foarte repede. El a ramas cu Catalina cu care s-a casatorit, dar au divortat, si fiecare a luat-o pe drumul sau, iar Laura si-a vazut de viata in continuare.

- Regionala de Drumuri Nationale Iasi a depus mai mult efort in judetele din sudul ariei sale de acoperire, respectiv Vrancea, Galati, Vaslui si Bacau. „Daca putem sa spunem asa, am fost la limita de cod portocaliu", ne-a declarat Ovidiu Laicu, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, cu referire…

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Desi termenul de depunere a Declaratiei 600 a fost amanat pentru data de 15 aprilie, o alta dilema a iesit la suprafata: ce se intampla cu prima plata care trebuia facuta la data de 25 martie. Reprezentanti ai Finantelor, Fiscului si consultantii fiscali nu se pot pune de acord asupra unei solutii,…

- In noaptea de 29/30 ianuarie, in jurul orei 3.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au fost sesizati de catre Post-ul Doi dambovițeni, prinși la furat de motorina din TIR-uri, pe autostrada Sebes-Sibiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat, in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, a ajuns la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul, scrie hotnews.ro.

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- SELECTIE… Consiliul Judetean Vaslui a anuntat public, in urma cu cateva zile, inceperea procesului de recrutare si selectie pentru patru membri in Consiliul de Administratie al Societatii “Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui. Vorbim de societatea la care, la finele lunii decembrie, presedintele CJ…

- Noami Osaka, japoneza pe care a invins-o luni Simona Halep la Australian Open calificandu-se in sferturile de finala ale turneului, este foarte talentata, dar sta foarte prost la capitolul munca...

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Intr-un interviu acordat CNBC inaintea viitorului Forum Economic Mondial din Davos, Elveția, unde Shiller va tine un discurs, autorul celei mai bine vandute carți "Irrational Exuberance" a spus ca Bitcoin "nu are deloc valoare decat daca exista un consens comun ca acesta are valoare." Shiller a comparat…

- Caderile masive de zapada din Cehia au fost cauza unui carambol teribil pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, in care au fost implicate peste 30 de tiruri si vehicule, potrivit abcnews.go.com. Un roman care se afla in ...

- In circa 120 de luni, cele doua tronsoane de capete (dinspre Sibiu, respectiv dinspre Pitesti) ale viitoarei autostrazi Pitesti-Sibiu ar trebui sa fie gata, licitatiile fiind „urcate” in sistemul electronic national de achizitii publice ...

- Un zbor dinspre Lisabona spre Bucuresti, amanat timp de o ora, din cauza unor pasageri care s-au luat la bataie. Echipajul companiei aeriene a decis sa anuleze procedurile de decolare, pentru ca pasagerul care a provocat tot scandalul sa fie debarcat, potrivit digi24.ro. Reprezentantii Blue Air spun…

- Sarbatoare mare pe 10 ianuarie. Ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei, aparator neintrecut al dreptei credințe. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filozodiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta…

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Romanca in varsta de 54 de ani, spulberata de o furgoneta in Italia. Victima este Violeta Hurmuz, 54 de ani, originara din Macin, județul Tulcea, iar in momentul tragediei, aceasta se dusese la barul de langa casa la San Bonifacio (Verona) pentru a cumpara un loz instant. Luni seara, 8 ianuarie, Violeta …

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, tronson de aproximativ 12 kilometri care leaga municipiul Aiud si Decea, va fi deschis cel mai probabil pana in martie dupa ce o comisie de inspectie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a descoperit anumite neconformitati si ca nu sunt…

- Nepoțica Deliei, la prima ședința foto. Imbracata intr-un costumas, care avea urechi si codita, Jessica i-a cucerit pe toți cu frumuseșea ei. Oana Matache a devenit mama pe 26 decembrie , cand a nascut o fetița perfect sanatoasa careia i-a pus numele Jessica. Delia a filmat totul și a fost extrem de…

- Cat caștiga socrul lui Ștefan Banica Jr. Florin Pirva, tatal Laviniei, este functionar public si are un venit anual de 30.022 lei, potrivit declarației de avere publicata pe site-ul institutiei. Conform declaratiei de avere semnata in iunie 2017, si publicata pe site-ul institutiei, barbatul are un…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Un tanar din Vaslui, in varsta de 30 de ani s-a imbatat atat de tare incat nu-si mai aminteste de ce i-a taiat gatul altuia, scrie evz.ro.Incidentul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00, in Clubul Bliss, din municipiul Vaslui.

- El a fost sanctionat contraventional, fiindu-i retinut permisul de conducere pentru 90 de zile, intrucat a condus un autoturism str. Canta, din municipiul Iasi, cu viteza de 106 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 de km/h. De asemenea, un barbat de 33 de ani, din com. Holboca, a fost sanctionat…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Femeia care apare in imagine este cautata de politisti. Aceasta ar fi sustras portmoneul unei femei in care avea 1.500 de lei. Politistii au stabilit ca victima a uitat portomoneul pe tejghea intr-un magazin alimentar, iar femeia care apare in imagini l-a sustras si a iesit imediat din magazin.

- Victor Dinca, fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti, a fost impuscat, in Ajunul Craciunului, la o partida de vanatoare de mistreti. Cel care l-a ucis era chiar nasul sau de cununie.