Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii unui tren care a plecat vineri dimineata din Gara de Nord spre Targoviste s-au amuzat copios pe seama unui controlor care alerga pe peron dupa sageata albastra care se pusese deja in miscare.

- Controlorul unui tren Sageata Albastra care circula pe ruta Bucuresti - Targoviste a fost uitat, vineri dimineața, pe peronul Garii de Nord din Bucuresti. Unul dintre pasageri a filmat momentul in care barbatul a luat-o la fuga și a fluierat pentru a-i atrage atenția mecanicului. Un calator aflat in…

- 'Nasul' unui tren Sageata Albastra care circula pe ruta Bucuresti - Targoviste a fost uitat, in aceasta dimineata, pe peronul Garii de Nord din Bucuresti. Momentele comice au fost filmate, in aceasta dimineata, de un calator aflat in trenul Sageata Albastra care a plecat la ora 09.30 din Gara de Nord…

- Controlorul unui tren Sageata Albastra care circula pe ruta Bucuresti – Targoviste a fost uitat, vineri dimineata, pe peronul Garii de Nord din Bucuresti, scrie Digi24.ro In imegini se vede cum controlorul incearca sa atenționeze mecanicul de tren sa opreasca, dar asta nu se intampla. In cele din urma,…

- CFR Infrastructura anunta ca, in Gara de Nord Bucuresti in cursul noptilor de 22 23 mai si 23 24 mai 2019 se desfasoara a II a etapa a lucrarilor de inlocuire aparate de cale si buraj mecanizat. Potrivit CFR Infrastructura, Sucursala Regionala CF Bucuresti continua programul de intretinere si reparatii…

- Atletul american Infinite Tucker, de la Texas A&M, a caștigat o cursa de 400 de metri garduri printr-un procedeu, care i-au facut pe specialiști sa-l compare cu Superman. Dupa ce a trecut de ultimul obstacol, Tucker era umar la umar cu coechiperul sau Robert Grant, dar cu circa 2-3 metri inainte de…

- “4 aprilie 1944 a fost chiar prima zi de Paste, o zi deosebit de frumoasa, zi in care majoritatea brasovenilor mergeau spre biserici pentru a aduce cinstirea cuvenita invierii lui Hristos. Fara a se da alarma prealabila, la ora 10.00, a inceput foarte intens primul bombardament asupra…

- Revoltat pentru ca nu-și mai poate conduce mașina cu numere romanești in Italia, un roman a decis sa o vandalizeze și sa o abandoneze pe strada. Barbatul a scris pe toate parțile autoturismului mesajul „cadou pentru Salvini”, vicepremierul Italiei. Mai apoi, romanul și-a filmat mașina pentru ca lumea…