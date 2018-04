Nasterea unei legende: Camioanele Ford

Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Henderson este un adevarat inger pentru sute de copii romani care sufera de boli grave. Ea traieste in Statele Unite ale Americii si, de aproximativ 20 de ani, conduce o organizatie care a ajutat sute de copii din Romania. Adriana are 65 de ani si s-a nascut in Bucuresti, dar a emigrat, in tinerete,…

- Stațiunea Mamaia a adunat duminica, 25 martie 2018, peste 1.500 de atleti amatori si profesionisti si alte cateva sute de sustinatori la MARATONUL NISIPULUI. Marii castigatori ai cursei de 42 de kilometri au fost: Igor Timbalari din Republica Moldova si Ionela Muscalu din Romania. Amway a susținut și…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat in 2017 o cifra de afaceri de peste 19,8 milioane de euro, in creștere cu 21% fața de anul precedent și investiții in tehnologie și software de 2 milioane de euro. Compania se menține…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o misiune economica multisectoriala in Statele Unite ale Americii. Aceasta va avea loc la New York, Washington și Las Vegas, in perioada 28 august – 7 septembrie. “In functie de interesul participantilor, vor fi…

- Simona Halep (26 de ani) a revenit in Romania dupa cele doua turnee din Statele Unite ale Americii unde n-a reușit performanțe deosebite. Liderul mondial a incasat 375.135 de dolari pentru calificarea in semifinalele turneului de la Indian Wells și 47.170 pentru accederea in turul trei la Miami. ...

- CCIA Timiș lanseaza o noua misiune economica in Statele Unite ale Americii. Seria misiunilor economice anuale organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii continua cu o misiune economica multisectoriala care va avea loc la New York, Washington și Las Vegas,…

- Comisarul sef de politie Adrian Ciprian Miron, adjunct al șefului IPJ Cluj, a fost numit tot ca împuternicit în functia de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române. ”Echipa de conducere a Inspectoratului…

- Republica Moldova și Statele Unite ale Americii iși doresc stabilirea relațiilor de colaborare in domeniul transportului aerian. In acest sens, Executivul de la Chișinau a aprobat inițierea negocierilor asupra proiectului unui acord dintre Guvernele celor doua state.

- Singura romanca medialiata cu aur olimpic la maraton, Constantina Dita (48 de ani), a fost prezenta, luni, la Timisoara, pentru a promova evenimentul Liberty Marathon, competitie care va avea prima editie pe 2 iunie si care e organizata de Universitatea de Vest. Timpul pare ca nu a trecut deloc peste…

- Castigatorii celei mai mari competitii de robotica din Romania, in care s-au intrecut 1.200 de elevi din 90 de licee, au fost Xeo de la Colegiul National Horea, Closca si Crisan din Alba Iulia, QuantumRobotics, de la Liceul International de Informatica din Bucuresti, Qube de la Colegiul National…

- OnePlus 5T a fost un smartphone surprinzator anul trecut, fiind unul dintre cele mai ieftine flagship-uri de pe piata. Spre diferenta de alti ani, OnePlus a renuntat complet la sistemele care impiedicau utilizatorii sa comande telefoanele, iar stocurile au fost de ajuns pentru a satisface cererea, chiar…

- Investitorul american Starwood Capital, care are in proprietate circa 85.000 de locuințe in Statele Unite ale Americii, ar putea intra, indirect, pe piața imobiliara din Romania prin achiziția unor pachete de acțiuni in cadrul companiilor austriece CA Immo și Immofinanz, unii dintre cei mai mari proprietari…

- In ciuda vremii de afara, Romania a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara. Ceasurile au fost date inainte cu o ora, iar ora 03:00 a devenit ora 04:00. Astfel, duminica 25 martie va fi cea mai scurta zi din an. Trecerea la ora de vara se face intotdeauna…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 \\\'\\\'un punct culminant\\\'\\\', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda reuniunii se afla subiecte din domeniul economic, recentele masuri luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea unor taxe la importurile…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o ancheta privind Facebook, care ar putea primi o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50...

- Autor: Serban CIONOFF ,,De vreme ce despre statul paralel se vorbește la fel de insistent pe celalalt mal al Atlanticului, rezulta ca, intr-u fel sau altul, acest stat paralel este de import. Și am face o mare greșeala sa ne imaginam ca responsabilii acestui mecanism profund nedemocratic trebuie identificați…

- Patinatoarea Mihaela Hogas a ocupat locul 18 in probele de 500 de metri si 1.000 de metri ale Campionatului Mondial de patinaj viteza pentru juniori, competitie gazduita de orasul Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Sportiva Coronei Brasov a reusit chiar noi recorduri nationale…

- Patinatoarea Mihaela Hogaș a ocupat locul 18 in probele de 500 de metri și 1.000 de metri ale Campionatului Mondial de patinaj artistic pentru juniori, competiție gazduita de orașul Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Sportiva Coronei Brașov a reușit chiar noi recorduri naționale in aceste…

- Ministrul Culturii vrea sa aduca in Romania marile studiouri de producție de la Hollywood. O prima intalnire a avut loc intre George Ivașcu și reprezentantii Universal Studios. Ministrul Culturii a avut o intrevedere cu reprezentanți ai Universal Studios pentru a-i convinge pe americani sa faca filme…

- Statele Unite ale Americii vor continua sa susțina modernizarea Republicii Moldova și integritatea ei teritoriala. O declarație in acest sens a facut membrul Camerei Reprezentanților a Congresului SUA Judge Ted Poe la intrevederea sa cu premierul moldovean, Pavel Filip, la care cei doi au discutat despre…

- Președinții Parlamentelor din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna în domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andriy Parubiy, în cadrul conferinței…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu. "Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri…

- Statele Unite ale Americii nu au mai oferit bani Moldovei pentru cumpararea armelor, indreptate impotriva NATO. Aceasta a fost declarația, facuta in cadrul interviului exclusiv pentru programul "Polius", acordat de catre expertul militar-politic in relațiile internaționale, Jacob Kedmi. "Este puțin…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Videoclipul a fost filmat și regizat de San, cu care Vanotek a mai colaborat și pentru “No Sleep” in colaborare cu Minelli. “Back to Me” este deja in top Shazam din Rusia pe…

- Informatia vine din Statele Unite ale Americii ca o reactie la ceea ce s-a intamplat cu un profesor din Bucuresti, calcat de mascati. Ce este si mai interesant: nici pana in astazi profesorul nu a primit macar scuze din partea celor care au dat ordinul sa ii fie sparta casa de catre politisti si sa-ii…

- Prima imuno-terapie aprobata la nivel european pentru a fi folosita de catre pacienții diagnosticați cu o forma rara și agresiva de cancer de piele, lansata prima data in Germania și Marea Britanie • Aprobarea Comisiei Europene are la baza date dintr-un studiu clinic internațional, Javelin Merkel…

- Cresterea record de anul trecut a schimburilor comerciale romano-americane arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, considera George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii.

- Ambasadorul Turciei in Romania, Osman Koray Ertaș, a declarat intr-un interviu pentru Libertatea ca țara sa a salvat Uniunea Europeana de la distrugere atunci cand a oprit valul de migranți din Siria. Oficialul acuza UE ca nu fost solidara cu Turcia dupa puciul eșuat de anul trecut, ci ca a criticat-o…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Cosmin Muntean, liderul rețelei care vindea ilegal medicamente in Statele Unite, este un susținator avid al luptei impotriva corupției. Ironia este explicata perfect de Chris Terhes, președintele Coaliției romanilor din America pentru combaterea corupției.

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Presedintele Donald Trump a sustinut, marti seara (ora Americii - n.r.), primul sau discurs despre Starea Uniunii, in care a pledat pentru incheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toata lumea, inclusiv din Romania, obtin anual posibilitatea de a munci si de a se stabili…

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pattit, a anuntat ca Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii Moldova, pe parcursul a patru ani, 11,2 milioane de dolari pentru proiectul „Reforme structurale pentru mediul de afaceri”.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Amazon intra a inaugurat primului magazin din reteaua Amazon Go, deschis pe 22 ianuarie 2018 in Seattle, Statele Unite ale Americii. Clientii intra, iau produsele pe care le doresc si ies din magazin fara sa stea la coada si fara sa plateasca la casa. Nimic in aceasta lume nu este insa gratis, iar…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost înregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Steven Spielberg a spus, intr-un interviu recent, ca este de parere ca Meryl Streep este „cea mai mare actrita” a Americii, la momentul actual, noteaza contactmusic.com. Faimosul regizor, in varsta de 71 de ani, a spus, intr-un interviu pentru ziarul Metro, conform sursei citate: „Meryl este, fara nicio…

- Se pare ca America este continetul preferat al Andreei Balan și a soțului sau, George Burcea. Nu numai ca și-au facut luna de miere peste Ocean, ci, mai mult, dupa un an de munca istovitor, inceputul lui 2018 ii prinde pe cei doi tot in Statele Unite ale Americii.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- In urma cu cativa ani, Tom Hanks a fost supranumit cel mai simpatic actor de la Hollywood, iar atunci vestea i-a bucurat nespus pe fani. Despre acesta se spunea ca este cea mai de incredere persoana din Statele Unite ale Americii, fiind votat de catre mii de oameni. O astfel de titulatura ii era atribuita,…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- Vanzarile de masini Mercedes-Benz au atins un nou record in 2017, divizia de vanuri depasind in premiera pragul de 400.000 de unitati comercializate pe parcursul unui an. Pe baza rezultatelor initiale din luna decembrie 2017, vanzarile intregii divizii de autovehicule comerciale usoare a…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.