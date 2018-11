Naşterea profetului Mahomed - sărbătoare musulmană în întreaga lume Sufitii din Kurdistanul irakian danseaza si isi scutura pletele lungi pe ritmurile instrumentelor de percutie, copii din Libia primesc jucarii noi, in timp ce egiptenii fac schimb de pachete cu nuga si dulciuri, informeaza AFP. Cu pleoapele fardate cu kohol, asa cum o cere traditia profetica, impodobiti cu cele mai frumoase haine ale lor pentru a sarbatori evenimentul, de la Rabat la Sana'a si din Benghazi la Badgad, sunitii celebreaza 'Mawlid al-Nabawi', marti, cand se implinesc aproape 1.450 de ani de la nasterea profetului Mahomed, venit pe lume in orasul Mecca. Incepand de luni seara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

