Stiri pe aceeasi tema

- O posibila legatura intre inaltimea unei persoane si riscul crescut de cancer a fost deja sugerata de anumite studii, insa cercetatorii sustin, intr-un studiu publicat recent, ca au gasit explicatia: cu cat o persoana este mai inalta, cu atat numarul de celule din organism este mai mare, iar acestea…

- O posibila legatura intre inaltimea unei persoane si riscul crescut de cancer a fost deja sugerata de anumite studii, insa cercetatorii sustin, intr-un studiu publicat recent, ca au gasit explicatia: cu cat o persoana este mai inalta, cu atat numarul de celule din organism este mai mare, iar acestea…

- Cel mai bine este sa fii informata pentru a ști ce poate pune viața ta și a fatului in pericol. Multe femei nu au complicații, dar pentru asta trebuie sa iți respecți vizitele medicale și sa faci tot ceea ce ți-a spus medicul. Trebuie sa gasești un doctor care sa iți supravegheze sarcina pe toata…

- Cercetatorii au demonstrat, printr-un nou studiu, ca anticorpii neutralizanti pot suprima HIV timp de pana la patru luni, mult mai mult decat tratamentele disponibile in prezent, conform eurekalert.org, preluat de MedLive.ro. Datorita imbunatatirilor aduse terapiei antiretrovirale, HIV este o afectiune…

- „My Wife and My Mother-in-Law” („soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute iluzii optice din lume. Cercetatorii au descoperit recent ca lucrurile pe care oamenii le pot vedea in imagine (o femeie tanara care privește in departare sau profilul unei femei batrane care privește cu seriozitate…

- O aspirina pe zi nu ajuta oamenii in varsta sa traiasca mai mult, ci poate avea chiar efectul opus, potrivit unui nou studiu, dupa cum noteaza Daily Mail. Cercetatorii au descoperit ca o doza...

- Grupul farmaceutic american Pfizer a anuntat ca medicamentul tafamidis reduce riscul de deces pentru pacientii cu o boala cardiaca rara si fatala cu circa 30%, potrivit rezultatului unui studiu care imbunatateste perspectivele ca acest tratament sa genereze venituri de ordinul miliardelor de dolari…

- Cercetatorii de la Universitatea Politehnica din Valencia, Spania, au facut noi descoperiri interesante cu privire la sosurile de roșii pentru gatit. Studiul sugereaza ca sosurile de roșii, inclusiv ketchup-ul, ne pot proteja corpul de cancer. Oamenii de știința au studiat cu atenție roșia și au descoperit…