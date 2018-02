Stiri pe aceeasi tema

- Un protest tacut sincron a avut loc, sambata la pranz, in fata sediilor PSD din Sibiu si Cluj-Napoca, in ambele orase participand cateva zeci de persoane.Conform anuntului de pe pagina de Facebook a evenimentului, denumit ”Ne(-)am unit: Va vedem din Cluj si Sibiu”, oamenii au protestat pentru…

- Un incendiu, soldat cu moartea unui barbat de 70 de ani, a avut loc la o baraca improvizata de pe strada Marginașa, din Cluj-Napoca.”Ca urmare a solicitarii primite, în cusul serii trecute, pentru stingerea incendiului izbucnit la o baraca improvizata pe str. Marginașa, din…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o clujeancî disparuta de acasa.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca SIMION MARINELA, de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la reședința din data de 13.02.2018 și nu s-a mai întors”,…

- O fetita din Marea Britanie a avut parte de cea mai neagra experienta. Potrivit pozelor si celor prezentate de mama sa, micuta suferea de o boala care ii afecta pielea intr-un mod foarte puternic.

- "Orase durabile" - este tema celei de a VIII-a editii consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania, care va avea loc miercuri la Cluj-Napoca, iar joi si vineri la Alba Iulia si la care sunt asteptati sa participe peste 20 de experti in administratie publica din Franta si Romania. Potrivit unui…

- A doua jucatoare de tenis e lumii, Simona Halep, anunta astazi oficial cine este noul ei sponsor tehnic. Cel mai probabil acesta va fi firma americana de echipament sportiv Nike, in echipamentul carora Halep a fost surprinsa in ultimele zile la antrenamentele pe care le-a avut la Cluj Napoca.

- ROMANIA CANADA FED CUP. In primul meci al zilei, Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA. Apoi, Irina Begu, locul 37 WTA, a invins-o cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2, pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania -…

- Echipa de tenis a Romaniei va intalni in acest weekend echipa Canadei, cu care se va confrunta in Cupa Federatiei. Spectatorii prezenti la meciurile cu Canada de Fed Cup vor primi din partea Dr. Oetker stegulete tricolore si carduri speciale cu echipa Romaniei pentru autografe. Sorana Cirstea, locul…

- Observatorul Roman de Sanatate a facut public un raport din care reiese ca 25% dintre pacienti sunt foarte nemultumiti de conditiile din spitale, 5.000 au spus ca li s-au pretins atentii din partea medicilor, iar peste o cincime au declarat ca si-au cumparat singuri medicamente in spital. Potrivit raportului,…

- Asociatii societatii New Sand SRl s au intrunit in data de 5 ianuarie in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor. Cu aceasta ocazie Faur Alexandru Lslo, Adela Roxana bamburic, Ioana Andreea Dumitru, Adela Dana Hiriscau, Adina Mihaela Bamburic, Raul Daniel Jula si Nicolae Doga, asociati, cu o participatie…

- Va invitam sa vizitați expoziția de arta plastica INTERFERENȚE, deschisa la Galeria de Arta Turda pana in 21 februarie. Expozanții sunt artiști profesioniști din Cluj Napoca. ……………………..……………………..……………………..……….. Program de vizitare:

- Febra incercarilor pentru obtinerea unui imprumut Prima Casa sta sa inceapa, insa presiunea pe cei care ar dori sa isi cumpere o locuinta prin intermediul programului guvernamental va fi mult mai ridicata in 2018 comparativ cu anul trecut, in conditiile in care statul roman a redus cu jumatate de…

- Plecarea lui Catalin Ștef in Germania, la munca, l-a obligat pe Paul Ciuca, antrenorul Industriei Galda de Jos, sa gaseasca soluții pentru acoperirea postului de portar in a doua parte a stagiunii. Și pe baza colaborarii foarte bune cu Școala de Fotbal “Viitorul Mihai Georgescu” Cluj-Napoca, alte doua…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, va fi inlocuita cu Ana Bogdan (86 WTA) in echipa nationala a Romaniei pentru meciul impotriva Canadei, programat in acest week-end la Cluj-Napoca.Celelalte jucatoare convocate pentru meciul cu Canada sunt Sorana Cirstea (38 WTA), pe Irina-Camelia…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- In fiecare imagine din galeria foto se poate observa momentul perfect gasit de fotograf pentru ca poza sa devina opera de arta. Fotografiile pot avea un impact incredibil asupra creierului uman și, implicit, a starii pe care omul o poate avea. Imaginile imbina talentul artistic cu momentul…

- Caroline Dick era extrem de fericita pentru ca a slabit foarte mult dupa ce a devenit mama. Aproape toata greutatea pe care o acumulase in timpul sarcinii o daduse jos in doar o saptamana de la nastere, informeaza antena3.ro, citand The Sun. Fericirea s-a dus, insa, brusc in momentul in care femeia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Ioan Bolovan: ,,. Pentru romani insa, anul 1918 reprezinta momentul astral al națiunii romane’’ Profesorul universitar doctor Ioan Bolovan, unul dintre cei mai valoroși istorici romani, ne-a acordat un interviu in exclusivitate. Domnia Sa este profesor la UBB Cluj-Napoca. Ii mulțumim pentru amabilitatea…

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Psihologul Daniel David a vorbit despre importanța unei consilieri psihologice pentru viitoarele și proaspetele mamici. „Femeile ar avea nevoie de pregatire psihologice înainte de naștere și dupa naștere. Pregatirea psihologica înainte de naștere le poate ajuta sa-și reduca…

- Renumitul medic ftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea. Aceasta a explicat ce s-a intamplat și a marturisit ca a facut deja plangere penala. Monica Pop, care este recunoscuta pentru faptul ca spune mereu lucrurilor pe nume și este foarte asumata in tot ceea ce declara și face, a facut o…

- Un ONG din Marea Britanie atrage atenția proprietarilor de caini ca in ciuda recomandarilor facute pana acum de veterinari, patrupedele nu trebuie ignorate in momentul in care sunt speriate de zgomotele puternice. Noile sfaturi vin in contextul unei mai bune ințelegeri a modului in care funcționeaza…

- La 8 zile dupa nastere, pruncul Iisus a fost dus de Fecioara Maria la Templu pentru a fi taiat imprejur. Se respecta astfel un obicei iudaic consemnat in Biblie. Momentul este sarbatorit de crestini in fiecare zi de 1 ianuarie.

- Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe DN 6 intre localitatile Vitanesti si Vaceni. Primul ajutor a fost acorda victimelor de un medic care se afla la fata locului.

- Castigatorii celor 10 autoturisme Dacia oferite de Catena: 1. POPVICIU ERICA 2. BANICA ADINA MIHAELA 3. CONDURACHE MARIA 4. CALIN ANUTA 5. STAN EUGENIA 6. FABIAN MARIA 7. DINDIRICA FLORICA 8. VOINEA ILEANA 9. CHINOIU MIOARA 10.…

- CASTIGATOR X FACTOR 2017. Inființat in urma cu cinci ani, grupul Ad Libitum reunește patru tineri extrem de pasionați, care studiaza muzica inca din primii ani de viața. Imbracați in costume elegante, impozanți și cu voci grave, Tiberiu Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar și Cristian Ignuța, cei patru…

- Nicolae Dica a spus, in sfarsit, ce crede despre declaratiile lui Victor Piturca, care a spus in urma ceva vreme ca tehnicianul de 37 de ani a fost aproape sa fie schimbat. Dica e de parere ca fostul selectioner a vrut sa loveasca "in alte parti". Dica a povestit si ca Piturca l-a sfatuit sa mearga…

- La primele ore ale diminetii, au avut loc 5 descinderi ale DIICOT la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. Potrivit informatiilor Realitatea TV, este vizat în dosar celebrul medic chirurg Mihai Lucan.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, luni, într-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina în circuitul sportiv deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului

- Alina Ciucu, tanara de doar 25 de ani omorata la metrou de Magdalena Serban, a fost condusa azi pe ultimul drum. Inmormantarea a avut loc in satul ei natal Ostroveni, din judetul Dolj. Familia indurerata, apropiatii, prietenii si zeci de persoane au fost prezenti pentru a-si lua ramas bun de la Alina…

- Momente incarcate de emoție miercuri seara in Capitala Romaniei. Mașina care a transportat trupul Regelui Mihai de la Castelul Peleș catre Palatul Regal a trecut pe sub Arcul de Triumf in asistența a sute de oameni. Momentul are o semnificație aparte. Dupa 81 de ani Majestatea Sa s-a intors pe sub Arcul…

- Luni seara, caravana Coca Cola a ajuns in Piața Unirii, acolo unde va ramane timp de doua zile, 12-13 decembrie. Potrivit organizatorilor, programul caravanei in Oradea va fi intre orele 15:00-21:00. „Iți vom aduce spiritul sarbatorilor de iarna cu ajutorul unor activari de…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a...

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, primarii din Apahida, Gilau, Floresti, dar si reprezentantii Companiei de Drumuri si ai Ministerului Trasporturilor au semnat luni protocolul de colaborare în scopul elaborarii studiului de fezabilitate și a documentației tehnice necesara pentru…

- De asemenea, intrebat daca are parghiile legale pentru a impiedica modificarea legilor Justitiei in sensul slabirii independentei procurorilor, Lazar a raspuns: „Avem, dar nu le anuntam". „Din punct de vedere legal, ce parghii aveti sa opriti (modificarile la legile Justitiei - n.r.)?", a fost intrebarea…

- Oana Zavoranu si sotul ei au facut publice cateva fotografii de la cununia religioasa. Nasi le-au fost Silviu Prigoana si sotia lui. Fotografiile au starnit multe controverse, mai ales ca vedeta a avut o tinuta extrem de provocatoare. "Momentul adevarului ...daaa...ala adevaratul!Demon…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o strada din Galați. Pe rețelele de socializare a aparut informația conform careia mașina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora.…

- Declarația de avere a binecunoscutului medic Raed Arafat scoate la iveala caștigurile pe care acesta le-a avut. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a carui familie a avut o fabrica de sapun in Palestina , a depus declarația de avere, din care reies clar veniturile pe care…

- Profesorul Dr. Adrian Streinu Cercel, șefului Institutului Matei Blaș din București a dezvaluit care sunt persoanele care ar trebui sa mearga urgent sa faca anumite analize de sânge.

- Slobodan Praljak, un fost lider al croatilor-bosniaci, a decedat dupa ce a luat otrava in timpul citirii sentintei in sala Tribunalului Penal International, afirma surse citate de Postul public de televiziune din Croatia. Slobodan Praljak a fost condamnat in 2013 de Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie…

- ”Nu putem inchide ochii in fata posibilitatii dezvoltarii unui scenariu apocaliptic in Peninsula Coreea. Sper ca bunul simt, ratiunea, pragmatismul si instinctul de auto-conservare sa prevaleze in randul partenerilor nostri pentru a evita un astfel de scenariu”, a declarat Morgulov. Tensiunile…

- Liga Nationala de handbal masculin EXLPICATIE… HC Vaslui a fost invinsa in meciul etapei a XII-a de Dobrogea Sud Constanta cu scorul de 28-25 si a ajuns la a a opta infrangere in campionat. Echipa antrenata de Bogdan Pralea si Alexandru Acsinte putea castiga partida cu gruparea de la malul marii, daca…

- In perioada 23 – 24 noiembrie, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza Zilele Bibliotecii, un eveniment amplu și complex menit sa satisfaca gusturile tuturor iubitorilor de cultura, indiferent de varsta sau pregatire profesionala. In cadrul acestui eveniment va…

- O filmare deosebit de emoționanta a ajuns virala pe internet și a fost urmarita de o mulțime de oameni. Momentul în care o vaca alearga disperata dupa o mașina care i-a luat puii de lânga ea a frânt inimile tuturor. Clipul video a fost realizat de o organizație care se coupa…