Naste Kate Middleton! In ciuda faptului ca ne apropiem de ziua cea mare, nu au existat pana acum indicii cu privire la momentul in care Kate va naste. Ziua anuntata oficial este 23 aprilie, insa fanii au speculat ca evenimentul s-ar putea intampla chiar mai devreme. De o saptamana, Kate Middleton nu a mai aparut in public, desi a fost foarte activa pe toata perioada sarcinii. Ea nu si-a neglijat indatoririle si a participat la toate evenimentele si vizitele familiei regale. Today The Duchess of Cambridge hosted an symposium on early intervention for children and families, bringing together academics, practitioners… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- In contextul unui declin generalizat al pietei, actiunile Facebook au incheiat tranzactiile de vineri in declin cu 3,3-, la 159,39 dolari pe unitate. Scaderea din aceasta saptamana a titlurilor Facebook scoate in evidenta gravitatea scandalului din jurul firmei Cambridge. Congresmenii au cerut audierea…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza...

- Muzicianul englez Ringo Starr, fost baterist al trupei The Beatles, a devenit cavaler al Coroanei Britanice, pentru serviciile aduse industriei muzicale. El a primit distinctia, marti, de la Printul William, duce de Cambridge, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Buckingham, scrie…

- Ringo Star, fost membru al formatiei legendare The Beatles, va primi oficial titlul de cavaler din partea Coroanei Britanice in cadrul unei ceremonii de investitura care va avea loc marti la Palatul Buckingham, informeaza Press Association. Intr-un gest descris de multipremiatul textier britanic Sir…

- Stephen Hawking a prezis SFARSITUL lumii Celebrul fizician britanic a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani. El s-a stins din viata in locuinta sa din Cambridge. Cu toate ca era grav bolnav, Stephen a desfasurat o activitate stiintifica, iar cartea lui ”Scurta istorie a timpului” s-a vandut…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- La numai 13 ani, Kate Middleton a jucat intr-o piesa de teatru, iar filmuletul a devenit viral pe Internet. Ducesa de Cambridge apare alaturi de o ghicitoare care ii prezice ca se va casatori cu un...

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…

- Prinții William și Harry, impreuna cu Kate și Meghan au participat pentru prima data impreuna la un eveniment public. Au mers la forumul anual al Fundației Regale pe care o patroneaza cei doi prinți și ducesa de Cambridge.

- Sute de lectori de la 64 de universitati britanice prestigioase, printre care Oxford si Cambridge, au inceput joi o greva de doua zile pentru a protesta impotriva unor schimbari preconizate ale sistemului de pensii din invatamantul superior, informeaza DPA. Universitarii, membri ai Sindicatului Universitatilor…

- Este una dintre cele mai apreciate femei din Casele Regale din lume și, insarcinata in opt luni cu cel de-al treilea copil al sau, Kate Middleton nu inceteaza sa-și surprinda admiratorii. Ducesa s-a tatuat cu henna. Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri in Sunderland, oraș in care au participat…

- Kate este insarcinata in luna a șaptea și se vede. In sensul ca ducesa de 36 de ani este ravisanta in aparițiile ei publice, așa cum s-a intamplat și azi, cand ducii de Cambridge au vizitat orașul Sunderland și au fost primiți cu entuziasm de supușii regali. Soția Prințului William a purtat culoarea…

- Oscarurile Britanice s-au desfașurat duminica seara la Royal Albert Hall in Londra, iar nume cunoscute din industria filmului, dar și regalitați, și-au facut apariția pe covorul roșu, in haine de gala. A fost una dintre cele mai importante seri de premiere a filmului inainte de Oscar – Premiile Academiei…

- Cu o ora inainte ca pe covorul roșu al galei Premiilor BAFTA sa ajunga Ducii de Cambridge, a pașit ea: fosta lor cumnata, Cressida Bonas. Cressida Bonas Frumoasa actrița de 29 de ani, care s-a iubit cu Prințul Harry timp de doi ani, a surprins audiența cu alegerea ei vestimentara: o rochie neagra cu…

- Cea de-a 71-a ediție a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra, iar Ducesa de Cambridge și Prințul William au fost invitați de onoare la eveniment. Ca in fiecare an, Prințul William și Kate Middleton au sosit pe covorul…

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di.

- Cercetatorii de la Cambridge au realizat un studiu pe soareci care aduce noi dovezi ca mancarea pe care o punem in farfurie poate spori sau reduce cresterea tumorilor in anumite tipuri de cancere.

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Turneul nordic al Ducilor de Cambridge a ajuns la final, dupa ultima lor apariție in Oslo, Norvegia, Kate și William vizitand celebra baza de schi de la Holmenkollen. Cu aceasta ocazie, cei doi, insoțiți de Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit, i-au urmarit in acțiune pe tinerii saritori cu schiurile…

- Timp de patru zile, Ducii de Cambridge vor fi intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia. In prima zi a acestei vizite, Kate și William au poposit la reședința regalitaților suedeze, cu care au servit pranzul, și alaturi de care au participat, pe seara, la o gala glamour. foto: Getty Images Ducele &…

- Kate și William sunt intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia, urmand ca in decursul a patru zile sa se intalneasca cu regalitațile suedeze și norvegiene. Ei bine, primul ”popas” este la reședința regala din Stockholm, unde Ducii de Cambridge au fost intampinați de Regele și Regina Suediei, dar și…

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Primul stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey.

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- Oamenii de stiinta au descoperit de ce consumul de alcool creste riscul aparitiei a cancerului: o substanta rezultata din in organism din procesarea alcoolului duce la deteriorarea ADN-ului din celule. Studiul a fost realizat de cercetatorii de la Laboratorul de Biologie Moleculara de la Cambridge si…

- In trecut, copiii familiilor regale britanice, care erau crescuti aproape in exclusivitate de guvernante, nu se intalneau niciodata cu oameni simpli si isi petreceau timpul studiind istorie, latina sau greaca. Acum, insa, parintii de vița nobila incearca sa iși integreze odraslele cat mai mult in societate,…

- Actrita si producatoarea Mila Kunis a fost desemnata cea de a 68-a femeie a anului de catre trupa Hasty Pudding Theatricals a universitatii Harvard, relateaza agentia de stiri UPI. Vedeta din "The Bad Moms" si "That '70s Show" va fi rasplatita de celebra trupa de teatru a Universitatii…

- Pe 25 ianuarie, in onoarea actritei va fi organizata o parada la Cambridge, la finalul careia artista va primi trofeul. Asociatia Hasting Pudding Theatricals din cadrul Universitatii Harvard atribuie in fiecare an titlurile „Femeia anului" si „Barbatul anului", unor artisti celebri, care s-au remarcat…

- Pregatirile pentru nunta regala de pe 19 mai, dintre Prințul Harry și Meghan Markle sunt in toi: dupa ce viitorii soți au ales biserica, acum stabilesc detalii legate de masa și dans, iar vinul ales pentru a-și servi invitații este unul alb, spumant. Dupa ce au stabilit biserica la care se va oficia…

- Are doar doi ani și jumatate, insa mezina Ducilor de Cambridge se dovedește a fi extrem de isteața. O sursa din anturajul regal a dezvaluit, pentru „People", ca Prințesa Charlotte, care a inceput gradinița saptamana aceasta, știe deja cateva cuvinte și fraze in spaniola.

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- In urma cu cateva zile, ducesa de Cambridge, printul William si cei doi copii ai lor au pozat pentru o fotografie oficiala ce a fost folosita pe post de felicitare de Craciun. Tabloidele au scris multe articole despre acea imagine, din cauza "abuzului de Photoshop", dar si a faptului ca toti cei patru…

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o

