- „Marele Unificator (stiti la cine ma refer) a declarat recent, la televizoare, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop-Molotov. O tanara (banuiesc) jurnalista titra cu entuziasm „Basescu incepe ofensiva istorica.." si mentiona…

- Dezvaluiri incredibile ale fostului presedinte, Traian Basescu. In direct la Romania TV, actualul senator a lansat socul serii. Acesta a devoalat ce a facut atunci cand a aflat ca actualul presedinte, Klaus Iohannis era vizat intr-un dosar de incompatibilitate.Citeste si: Klaus Iohannis, AVERTISMENT…

- In spatiul public s-a vehiculat un zvon incredibil. Presedintele Klaus Iohannis ar fi santajat cu mai multe dosare pentru a nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Actualul senator, Traian Basescu, nu crede in aceste zvonuri. Mai mult, Basescu anunta ca dosarul lui Iohannis in privinta caselor…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI , George Maior , a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea . Iar Maior, la randul sau il intercepta pe Traian Basescu. Daniel Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea…

- Traian Basescu a fost sambata in Republica Moldova pentru a participa la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania. Acesta a declarat ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler”, dupa „odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- Un fost presedinte a fost retinut de politie. De remarcat ca nu de DNA. Dar nu acesta este motivul pentru care presa din intreaga lume nu a explodat la stirea ca Nicolas Sarkozy a fost retinut. Pur si simplu pentru ca este vorba despre un fost presedinte al unei tari care nu-si face un titlu de glorie…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca in anul 2012, cand Jose Manuel Barroso i-a dat celebra lista cu 11 puncte premierului Victor Ponta i-ar fi interzis sa faca grațieri individuale. Ponta explica ca a avut o astfel de solicitare din partea lui Barroso, dar precizeaza ca aceasta cerere era catre…

- In contextul apariției scrisorii de la Comisia Europeana, așa numita ”lista neagra” trimisa la Guvern in 2012 de la Bruxelles, fostul premier, Adrian Nastase il acuza pe Traian Basescu ca a complotat și ordonat eliminarea sa din viața...

- Un nou scandal imens a erupt in viata politica. O presupusa scrisoare trimisa de Comisia Europeana in 2012 a declansat un adevarat razboi. Oficialii europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare coruptie. Printre acestea si cel al fostului premier, Adrian Nastase.Citește și: Se…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Lista care ar arata implicarea ilegitima a Comisiei Europene in justiția din țara noastra a starnit un nou val de furie in societatea romaneasca. In acel document se regasesc mai multe nume implicate in dosare de corupție, printre care și cel al fostului prim-ministru, Adrian Nastase. Politicianul a…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Arestarea fostului premier Adrian Nastase a fost subiectul unor lungi dezbateri in interiorul PSD, iar mai multe nume importante au cantarit mai multe ipoteze cu privire la interesele care ar putea fi in spatele acestui fapt. Secretarul general-adjunct al formațiunii, Codrin Ștefanescu, a vorbit despre…

- Fostul premier Victor Ponta a explicat, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a fost momentul Pactului de coabitare al USL cu Traian Basescu. Bonus, Victor Ponta a dezvaluit ca Traian Basescu il poreclise pe Liviu Dragnea ”Teroristul”.”Cum a fost cu acordul de coabitare, ca tot aud.…

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- „Va fi foarte important un moment, poate Comisia SRI...Eu intuiesc un caz in care, spre exemplu, primeste o nota de la SRI despre ilegalitati, furt de bani, constati ca intr-un minister sunt vreo doi, trei, plus doi, trei, cinci oameni de afaceri, ii chemi si in baza notei le spui: Tu ai facut asa…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac dur la adresa PSD, despre care spune ca s-a transformat oficial in PDL. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta (care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul…

- Ponta il desființeaza pe Dragnea, dupa Congresul Extraordinar al PSD de sambat a, in care Viorica Dancila a devenit locul doi in partid: ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost șters!”, a scris fostul președinte PSD, pe pagina de Facebook. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit in timpul audierilor la Comisia pentru controlul SRI ca a aflat in urma unei discuții cu o persoana care in anul 2005 lucra la Președinție, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, ca pe biroul președintelui Traian Basescu se aflau atunci redate convorbiri telefonice…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- "A spus ca are, in urma unei discutii cu o persoana care este, cred, parlamentar PNL in acest moment, si care in perioada anului 2005, daca nu ma insel, lucra la Cotroceni, a spus ca nu doreste sa dea numele pentru ca nu a avut o discutie cu domnia sa, a observat pe biroul presedintelui de atunci redarea…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a atacat, din nou, pe liderul PSD Liviu Dragnea, de data aceasta pentru mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier al premierului Viorica Dancila, dupa ce acesta a fost condamnat la 8 ani de inchisoare in prima instanta. Basescu a precizat ca desi decizia…

- Traian Basescu, despre condamnarea lui Darius Valcov. Fostul președinte i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, ca menținerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentința prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare nu este una definitiva. „Daddy, e groasa…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Maria Graini afirma ca țara noastra e sub asediu, dar ca acum exista teren propice pentru a cladi. „Ca europarlamentar umanist, ca om care lupta pentru Romania, in fiecare zi, de peste doua decenii – in viața publica, de-o viața – ca romanca, in Timișoara, București, Bruxelles sau…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Parchetul General, verificari in scandalul Dragnea-Pahonțu. Parchetul General va face verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la adresa sefului Serviciului de Paza și Protecție (SPP), Lucian Pahontu, a informat miercuri, 31 ianuarie,…

- Adrian Nastase este de parere ca ar trebui facute clarificari fiscale, ca este nevoie de o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar fi ca studenții sa iși plateasca studiile, ceea ce ar insemna…

- Adrian Nastase a vrut sa fie președintele Romaniei, dar a pierdut, in 2004, in fața lui Traian Basescu. A fost prima infrangere și ultima intr-un scrutin prezidențial, pentru ca fostul lider PSD a anunțat ca nu mai are vise de Cotroceni. Acolo, social-democrații au dat deja cel mai bun președinte,…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca istoricul Neagu Djuvara a plecat „la stele”, insa a lasat poporului roman opera sa, „dragostea pentru tara, pentru oamenii acestui pamant”. REACTII la moartea lui Neagu Djuvara | Basescu: Drum bun, Neagu Djuvara! Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- ''Crustaceele vii, printre care si homarii, nu mai pot fi transportate pe gheata sau in apa cu gheata. Speciile acvatice trebuie sa fie tinute intotdeauna in mediul lor natural. Crustaceele trebuie sa fie acum asomate'', se arata in normele adoptate miercuri de Guvern care urmeaza sa intre in vigoare.…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB, potrivit Mediafax. „Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia…