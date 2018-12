Stiri pe aceeasi tema

- "Un mare partid nu poate fi extrem de omogen, din punct de vedere ideologic, al leadership-lui, si este nevoie de o anumita coabitare in interiorul partidului, altfel partidul devine tot mai pur, dar tot mai mic. Si sper ca lucrul asta sa nu se intample in PSD. Eu cred ca un partid mare, care inseamna…

- Fostul premier Adrian Nastase, presedintele Fundatiei Europene Titulescu, a declarat miercuri ca Partidul Social Democrat ar trebui sa propuna amnistie si gratiere mai intai in interiorul sau, el apreciind c?...

- PSD-ALDE nu mai are majoritatea in Camera Deputatilor,in urma plecarii a patru parlamentari la partidul lui Victor Ponta. Fostul premier se declara dispus sa negocieze un vot pentru debarcarea Guvernului Dancila, dar cu conditia ca postul de premier sa nu revina lui Ludovic Orban. Dar nu despre asta…

- ”Trebuie subliniat ca altor grupuri politice și altor partide in Europa le e teama ca social-democrații romani vor lua un scor printre cele mai mari in randul grupului social-democrat. Și acest lucru se va intampla! Uitați-va la sondajul facut de curand pe București. Totuși, pentru…

- FCSB și CFR au toate motivele sa se teama de Craiova. Echipa lui Mangia e liderul campionatului la șuturi pe poarta, posesie și pe doi la acuratețea paselor, confom statisticilor CIES Football Observatory Daniel Stanciu, noul director sportiv al CFR-ului, a surprins recent cu o declarație ce a fost…

- Sergiu Andon susține ca, in acest moment, nu trebuie sa fie remaniat Tudorel Toader, deși s-a vehiculat o astfel de informație. Mai mult, considera ca Partidul Social Democrat nu ar putea sa faca evaluarea ministrului Justiției pe criterii concrete. "Are o nevoie disperata de un scaun"…

- Partidul Social Democrat nu a trimis niciun reprezentant la summitul Partidului Socialist European, care a avut loc miercuri, la Bruxelles. Jurnalistul Dan Alexe a primit confirmarea din partea PSE ca niciun social-democrat nu a participat si a explicat cat de importanta era aceasta intalnire si care…

- Adrian Nastase susține ca, in ascest moment, Partidul Social Democrat are nevoie de "soluții rapide și ințelepte" pentru a ieși din situația in care se afla. Fostul premier susține insa ca nu va mai da sfaturi politicienilor.