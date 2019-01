Fostul premier Adrian Nastase a fost prezent joi seara la ceremonia de la Ateneul Roman prin care a fost marcata preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene. In timpul ceremoniilor, in ciuda frigului și a ninsorii, cateva sute de oameni s-au adunat in fața Ateneului la un protest prin care au transmis un mesaj simplu: ”noi vrem in Uniunea Europeana, PSD vrea in Rusia”. Acest mesaj, in limba engleza a fost proiectat joi seara, cu un laser, pe Palatul...