VIDEO. Fenomen spectaculos. O cascadă a început „să curgă” invers

Imagini incredibile surprinse în Scoția în timpul furtunii Callum. Din cauza vântului puternic provocat de furtună, apa de la o cascadă ... The post VIDEO. Fenomen spectaculos. O cascadă a început „să curgă” invers appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]