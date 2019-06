Năstase, despre Congresul PSD din iunie: Riscă să spargă în… „Vineri, am ținut o prelegere la Craiova despre Titulescu și despre criza dreptului internațional. Am incercat sa evidențiez felul in care oamenii politici, in perioada interbelica, au știut sa apere cuceririle din tratatele de pace și sa lupte impotriva revizionismului. Am aratat, intre altele, preluand ideile lui Titulescu, legatura stransa dintre o buna politica interna și o buna politica externa. Din pacate, insuccesul nostru la ONU se datoreaza faptului ca actualii lideri ai Romaniei nu au ințeles acest lucru”, și-a inceput astfel Adrian Nastase mesajul publicat duminica, 9 iunie, pe blog. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

