- Ziua de 25 Octombrie reprezinta un moment cu valoare de referinta atat pentru cei care poarta uniforma militara, cat si pentru intregul nostru popor. Cu ocazia Zilei Armatei Romaniei, ne inclinam cu respect in fata celor care au imbracat haina militara, purtand in suflet dragostea si devotamentul fata…

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- "Cred ca mesajul lui Liviu Dragnea adresat parlamentarilor PSD a fost clar si fara alte interpretari: sustineti guvernul! Cu toate fortele! Indiferent de nemultumirile personale! Avem aceasta obligatie in fata milioanelor de romani care ne-au votat. Si nu putem sa cedem tara unor neaveniti care se…

- Au trecut patru ani de cand Bogdan Gigina a murit intr-un teribil accident auto, in timp ce se afla in fruntea coloanei oficiale a lui Gabriel Oprea. Mama sa nu și-a gasit liniștea și a transmis un mesaj destul de dur pe Facebook, aparent, cu direcția catre fosta ei nora.

- Jucatoarea de tenis a Romaniei, Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze partida cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentari la tendon. Simona Halep s-a retras in timpul meciului, imediat dupa ce a pierdut primul set, 6-4, potrivit adevarul.ro. Pe pagina…

- Un roman s-a sinucis in direct pe Facebook, pe o autostrada din Germania! Tanarul a transmis pe internet momentul in care s-a lovit de un TIR. Atentie, urmeaza imagini care va pot afecta emotional!

- Persoanele cu handicap vor putea folosi gratuit serviciul public de taxi destinat celor cu dizabilitați. Anunțul a fost facut de primarul Nicolae Robu pe pagina lui de Facebook. The post Serviciu public de taximetrie, la Timișoara, pentru persoanele cu dizabilitați appeared first on Renasterea banateana…