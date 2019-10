Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Ionuț Nasleu a ajuns joi seara la sediul DIICOT din Timișoara. Directorul Piețe SA va fi audiat in calitate de martor. Audierea sa are legatura cu dosarul de trafic de cocaina și camatarie instrumentat de procurorii DIICOT. Va reamintim ca, miercuri dimineața, polițiștii de la crima organizata…

- Fostul consilier al primarului Nicolae Robu și actual director al Piețe SA, Ionuț Nasleu, a fost chemat la audieri de procurorii DIICOT in dosarul gruparii care facea trafic de droguri. Nasleu este audiat in calitate de martor. Acesta a venit cu o șapca pe cap, incercand sa nu iasa in evidența, și nu…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut declarații referitoare la audierea familiei lui Gheorghe Dinca, soția și copiii acestuia, la DIICOT. Aceștia au fost audiați de catre procurori timp de noua ore. Potrivit avocatului familiei Melencu, familia criminalului din Caracal ar fi facut un…

- Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru anihilarea uneia dintre cele mai active rețele de trafic de persoane care acționa in Timișoara – polițiștii de la ”Crima Organizata” insoțiți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei au descins simultan la noua locații din Timișoara.…

- Politistii de la Crima Organizata au facut, joi dimineata, noua perchezitii in Timisoara, la persoane suspectate ca se ocupau cu traficul de persoane, racolau fete pe care le obligau sa se prostitueze. 11 persoane urmeaza sa fie audiate la sediul DIICOT Timișoara, scrie News.ro. Potrivit unor surse…