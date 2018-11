Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american George Clooney și soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, ar putea fi nașii primului copil al prințului Harry al Marii Britanii și al ducesei Meghan de Sussex, care se va naște in primavara anului 2019, potrivit dailymail.co.uk, scrie Mediafax.Publicația britanica…

- Asistenta personala a lui Meghan de Sussex a demisionat la aproape sase luni dupa nunta acesteia cu printul Harry al Marii Britanii, iar unele surse vorbesc despre atitudinea "dificila" a ducesei, potrivit dailymail.co.uk.

- Prințul Charles a facut declarații surprinzatoare legate de viitorul copil al lui Harry și Meghan. Mai precis, acesta se declara profund îngrijorat pentru viitoarele generații din care va face parte și viitorul sau nepot.

- Pilotii unui avion care ii transporta pe printul Harry al Marii Britanii si pe sotia acestuia, ducesa Meghan de Sussex, au fost nevoiti, vineri, sa amane aterizarea pe aeroportul din Sydney, pentru a evita ciocnirea cu un alt avion, potrivit tmz.com. In imaginile publicate de tmz.com, se poate vedea…

- Nasterea copilului ducesei Meghan de Sussex, sotia printului Harry al Marii Britanii, este in masura sa infuenteze companii si domenii de activitate, chiar daca nu este in masura sa creasca in mod considerabil vanzarile in retailul britanic, relateaza Bloomberg.

- Ducesa de Sussex - sotia printului Harry al Marii Britanii - va participa la primul ei angajament regal individual, marti, cand va asista la vernisajul unei importante expozitii de arta, informeaza...