Firul vieții se poate rupe la fel de ușor in cazul celebritaților ca in cel al oamenilor obișnuiți, soarta nu face diferențe. Au simțit asta pe pielea lor mai multe vedete, care au trecut prin mari cumpene in ultimii zece ani. Printre ele, Teo, Gabriel Cotabița, Busu ori, chiar anul acesta, Andreea Balan. In martie, Andreea Balan a adus-o pe lume pe Clara, cea de-a doua fetița a ei și a lui George Burcea. Nașterea a fost una insa cu probleme. “Imediat cum mi s-a pus la obrajor și am pupat-o, am intrat in stop cardio-respirator. Am facut embolie amiotica. Au inceput manevrele de resuscitare. Am…