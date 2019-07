Născut pentru a fi învingător! Petre Apostol Toti marii campioni au pornit de undeva, crescand, treptat, spre sportul de mare performanta inca de mici. Iar undeva langa resedinta judetului Prahova, mai exact la Paulesti, incepe sa-si faca un drum de succes un tanar sportiv, care si-a confirmat, de curand, statutul de mare speranta a tenisului masculin romanesc, pe numele sau Eric Maximilian Nita. Reprezentand a treia generatie in familie in domeniul tenisului, fiind antrenat chiar de tatal sau, Stefan Nita, tanarul nascut in 2009 a devenit campion national al Romaniei la categoria 10 ani, castigand toate meciurile fara sa piarda… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de magazine PENNY Market se extinde cu o noua unitate in orașul Ploiești, județul Prahova. Astfel, rețeaua ajunge la 239 de spații deschise in Romania. Noul magazin PENNY Market din Ploiești de pe Șoseaua Vestului, Nr. 26, al treilea din oraș, are un spațiu de vanzare de 793 m2 și o echipa de…

- Dumitru Focseneanu, unul dintre cei mai mari practicanți de bob din Romania, s-a stins din viata ieri la varsta de 83 de ani. El a facut parte din echipa Romaniei, ca franar de bob, la Jocurile Olimpice de iarna din 1964, 1968, 1972 si 1976. „Un atac cerebral fulgerator l-a trimis la celebrul spital…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a stabilit joi datele de incepere ale ligilor a II-a si a III-a, decizand totodata ca Supercupa Romaniei sa se dispute pe 6 iulie, pe stadionul Ilie Oana, din Ploiesti. „Astazi s-a stabilit si calendarul competitional pentru sezonul urmator, Liga a II-a…

- In seara zilei de 31 mai 2019, județul Prahova s-a confruntat cu o situație meteorologica extrema, cetațenii municipiului Ploiești fiind afectați, alaturi de locuitorii intregului județ, de condițiile de vreme severa. Ca o consecința directa a precipitațiilor abundente, sistemul de canalizare care…

- Primul eșalon județean se apropie de final, incepand de astazi, pe parcursul a 3 zile, fiind programate jocurile contand pentru penultima etapa a campionatului, una care va consemna, ca ”eveniment”, și premierea caștigatoarei Ligii A, pentru al doilea an la rand, aceasta fiind echipa CS Blejoi. De altfel,…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” al judetului Prahova s-a deplasat, ieri, la o adresa pe strada Micsunelelor, din Ploiesti, pentru a ridica in siguranta munitie neexplodata provenind din al doilea razboi mondial. Proprietarul detinea in total 73 de…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, miercuri dimineata, cinci percheziții la persoane banuite de furturi din locuinte si dintr-un autovehicul, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Doua descinderi au loc in Ploiesti si alte trei in Valea Calugareasca. Cinci persoane vor fi conduse…

- Salina Slanic, din statiunea cu acelasi nume din Prahova, detine cateva superlative speciale: este cea mai mare din Europa ca dimensiuni, volumul de sare excavata fiind de 2,9 milioane de metri cubi, si detine cel mai pur aer de pe planeta, lipsit aproape total de radiatii si poluare Aflata la aproximativ…