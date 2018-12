NASA:Sonda InSight a plasat pe Marte un seismometru foarte sensibil

Stiri pe aceeasi tema

- Sonda InSight, care a asolizat pe Marte luna trecuta, a plasat cu succes pe scoarta "Planetei Rosii" un seismometru hiper-sensibil de fabricatie franceza, un instrument cheie pentru buna desfasurare a etapelor urmatoare programate in cadrul acestei misiuni stiintifice, a anuntat joi agentia spatiala…

- Sonda InSight de pe Marte si-a indepartat lentila de protectie a camerelor, fapt ce a permis robotului sa realizeze o imagine extrem de clara cu noua sa casa. NASA a publicat o serie de imagini realizate saptamana aceasta, inclusiv una in...

- Vantul a determinat vibratia panourilor solare de pe sonda InSight, iar aceasta vibratie a fost inregistrata si trimisa pe Pamant. Suflul a fost inregistrat de un seismometru de la bordul sondei InSight, dar si de un senzor de presiune. Estimarea specialistilor este ca vantul a batut cu o putere cuprinsa…

- Numele celor patru muzicieni din trupa Goodbye to Gravity – Alex Pascu, Mihai Alexandru, Vlad Telea si Bogdan Enache – care au murit in incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti in 30 octombrie 2015 au ajuns pe Marte, impreuna cu alte 2 milioane de nume din intreaga lume, pe un microcip din interiorul…

- Sonda InSight care a aterizat pe Marte are in interiorul ei un microcip in care apar numele celor patru membri decedati ai trupei ”Goodbye to Gravity”, respectiv Bogdan Lavinius, Mihai Alexandru, Alex Pascu si Vlad Tenea.

- Dupa 7 luni de calatorie prin spațiu, sonda NASA InSight a aterizat pe Marte. La cateva minute dupa aterizare, InSight a transmis catre NASA “semnalul” oficial pentru a raporta ca este bine, inclusiv o fotografie a suprafeței marțiene unde a aterizat.

- Sonda spatiala InSight, a Administratiei Spatiale si Aeronautice Nationale din SUA (NASA), a ajuns cu succes pe Marte, avand la bord inclusiv numele a 2,42 de milioane de oameni, informeaza CNN.NASA a confirmat ca sonda InSight a ajuns cu succes pe Marte, dupa o calatorie de sapte luni prin…

- Sonda InSight, care a decolat de pe Pamant la inceputul lunii mai, a amartizat cu bine, luni seara, in jurul orei 22.00, ora Romaniei. Ea a trebuit sa faca fața „celor 7 minute de teroare”, timpul necesar pentru ca o proba sa intre in atmosfera planetei Marte, la viteza hipersonica, apoi sa incetineasca…