"NASA va autoriza pana la doua misiuni scurte cu astronauti privati pe an", a precizat Robyn Gatens, o reprezentana a NASA insarcinata cu ISS: Este vorba despre sejururi de pana la 30 de zile, a precizat NASA. Pana la 12 persoane ar putea sa efectueze sejururi la nordul ISS pe an. Insa fara sa iasa in vid,in spatiu. Ei ar putea sa aiba orice nationalitate. Insa acesti astronauti privati - cum prefera sa-i numeasca NASA - vor (...)