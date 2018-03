NASA si alte nume importante ale lumii, tribut pentru Stephen Hawking

Stiri pe aceeasi tema

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. "Suntem profund intristati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar, a carui munca…

- Nikolai Gluskov, un prieten apropiat al oligarhului rus Boris Berezovski, care si-a trait ultimii ani din viata in exil, a fost gasit mort luni seara in domiciliul sau din Londra, transmite The Guardian.

- Numarul romanilor cu averi de peste 5 milioane de dolari a crescut cu 13% anul trecut, la 3.720, de la 3.280 in 2016, iar al celor ce au active mai valoroase de 50 de milioane de dolari a crescut de la 210 la 240, cu 14%, arata datele companiei de consultanta imobiliara Knight Frank.

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- ANUNT IMPORTANT: Cererile de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile dedicate dezvoltarii microintreprinderilor si IMM-urilor se afla intr-un proces accelerat de contractare la nivelul Regiunii Centru. Read More...

- Experți citați de The Guardian avertizeaza ca Stația Spațiala Tiangong-1 se va lovi de Pamant peste cateva saptamani și ca este imposibil de anticipat zona in care acest modul va re-intra in atmosfera.

- Anul acesta, Smithsonian.con, concursul de fotografiat, a primit 48.000 de fotografii de la fotografi din 155 de țari. Iata 15 dintre cei 60 de finaliști din cele șase categorii: de pe mobil, lumea naturala, experiența americana, calatorii, oameni și imagini alterate.

- O comisie de lucru formata din reprezentații structurilor MAI, DGTP și CC a Consiliului municipal Chișinau, alaturi de SRL „Net System" (Intreprindere care gestioneaza și deservesc obiectele de semafoare din capitala) a luat decizia de a modifica modul de functionare a mai multor obiective de semafoare…

- Cele mai vechi tatuaje figurative din lume au fost descoperite recent pe doua mumii din Egiptul Antic, expuse la British Museum din Londra, relateaza Press Association si The Guardian. Descoperirea, publicata in...

- Personalul ONU de la Geneva a facut o greva de doua ore luni, in semn de protest fata de reduceri de salariu, intrerupand o serie de intalniri de nivel inalt cu secretarul general al ONU si ministri, relateaza AFP. Greva, organizata intre orele locale 15.00 (16.00, ora Romaniei) si 17.00 (18.00,…

- BusinessMark anunta organizarea conferintei Tax & Finance Forum Timisoara, ce va avea loc pe 8 martie 2018, la Hotel Timisoara, in orasul cu acelasi nume. Expertii din cele mai importante companii de consultanta vor prezenta si analiza tendintele si politicile fiscale la nivel international, armonizarea…

- Mai mult de jumatate din suprafata oceanelor lumii au ajuns sa fie pescuite de nave industriale, depasind aria de teren folosit de agricultori, dezvaluie un nou studiu citat de The Guardian, scrie adevarul.ro.Mai multe harti bazate pe informatii provenite de la peste 70.

- Rusia a respins, la nivel declarațiilor, in Consiliul de Securitate al ONU rezoluția de armistițiu, inaintata de Suedia și Kuweit, care viza trimiterea urgenta de asistența umanitara in Ghouta Orientala, unde civilii sunt efectiv prinși – sub raidurile regimului lui Bashar al-Assad, intarite de avioanele…

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala ii va desemna pe cei mai implicați profesioniști in acest domeniu. Anca Man, asistent social in cadrul Asociației SM Speromax Alba, reprezinta județul Alba la doua din categoriile competiției. Tanara este nominalizata pentru premiul Asistentul social…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- Oscarurile Britanice s-au desfașurat duminica seara la Royal Albert Hall in Londra, iar nume cunoscute din industria filmului, dar și regalitați, și-au facut apariția pe covorul roșu, in haine de gala. A fost una dintre cele mai importante seri de premiere a filmului inainte de Oscar – Premiile Academiei…

- Englezii sunt pur si simplu vrajiti de frumusetea spectaculoasa a Salinei Turda. Dovada? Renumita publicatie The Guardian o plaseaza pe primul loc într-un top 10 al celor mai excentrice obiective turstice ce merita vizitate.

- Timp petrecut in compania unui artist care, cu vocea sa, cu interpretarile marilor OPERE carora le daruiește, din sine, acea savoare artistica, acel... har nascut din daruire și lumina, a cucerit marile scene ale lumii... Timp petrecut din timpul uriaș al unei voci de aur care duce numele Romaniei pe…

- In timp ce Donald Trump se razboieste cu democratii in legatura cu un acord bugetar, a aparut un videoclip care scoate in evidenta o alta batalie - lupta pe care parul presedintelui o duce pentru a ramane atasat de cap, scrie The Guardian , care subliniaza ca mereu au fost speculatii cu privire la…

- Dorim ca prin articolul si video atasat sa raspundem la cateva intrebari pe care cei mai multi dintre istorici si cunoscatori le ocolesc pentru simplu fapt ca nu aduc capital de imagine, din contra am spune. Cu toate acestea, istoria consemneaza si fapte care dincolo de o posibila Teorie a Conspiratiei…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Imaginea Marii Britanii luptand singura impotriva unei Germanii dominante a sustinut viziunile eurosceptice din Regatul Unit, dar nu rezolva cu nimic problemele contemporane ale tarii, a declarat ambasadorul Germaniei la Londra pentru The Guardian, scrie news.ro.Peter Ammon a descris decizia…

- La sase saptamani dupa ce liderii din UE si-au dat binecuvantarea in vederea trecerii convorbirilor din cadrul Brexitului la alte viitoare aranjamente, exista temeri crescande legate de faptul ca Regatul Unit "nu este gata" sa finalizeze divortul, potrivit The Guardian . Problema cea mai spinoasa este…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Este doar o „chestiune de timp” pana cand Marea Britanie va deveni tinta unui atac cibernetic major, a avertizat ieri directorul Centrului National Britanic pentru Securitate Cibernetica (NCSC), Ciaran Martin, transmite PA, citata de Agerpres. Potrivit lui Martin, pana acum Marea Britanie a avut norocul…

- Sfaturi extrem de importante pentru ati usura viata. Trebuie neaparat sa le iei in seama daca te muti in casa noua. Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa…

- Peste 230 de milioane de lei are la dispozitie Consiliul Judetean Buzau pentru anul 2018, potrivit proiectului de buget al institutiei, lansat in dezbatere publica pana pe data de 31 ianuarie. Cea mai mare suma din bugetul judetului urmeaza insa a fi alocata domeniului asistentei sociale, dar o suma…

- O tanara de 18 ani - relateaza jurnalul britanic The Sun - a pus la licitatie prima sa noapte de amor pe un site international celebru pentru a-si putea plati studiile la Cambridge. Nu ar fi primul caz, dar trebuie sa recunoastem, ne aflam in fata unei stiri la mare cautare: nu toata ziua sunt fete…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Actrita si producatoarea Mila Kunis a fost desemnata cea de a 68-a femeie a anului de catre trupa Hasty Pudding Theatricals a universitatii Harvard, relateaza agentia de stiri UPI. Vedeta din "The Bad Moms" si "That '70s Show" va fi rasplatita de celebra trupa de teatru a Universitatii…

- Pe data de 7 decembrie 2017 s a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Grup Servicii Petroliere SA. Deciziile luate au fost publicate in Monitorul Oficial. Presedintele AGEA a fost Gabriel Valentin Comanescu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, iar…

- Edward Allan Clarke, chitarist ce a activat in Motorhead in perioada 1976 - 1982 a murit ieri, 10 Ianuarie. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de facebook Motorhead in cursul zilei de astazi. Eddie Clarke a murit in spital din cauza pneumoniei, potrivit unui mesaj de pe pagina de Facebook…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money. Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari.…

- Avand in vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului pentru risc si suprasolicitare neuro psihica de la 5 la 10 , incepand cu 1 februarie 2018, dar si acordarea acestui spor pentru mai multe categorii de politisti. Alti politisti din domeniul arest transfer vor primi…

- In urma cu cateva zile, ducesa de Cambridge, printul William si cei doi copii ai lor au pozat pentru o fotografie oficiala ce a fost folosita pe post de felicitare de Craciun. Tabloidele au scris multe articole despre acea imagine, din cauza "abuzului de Photoshop", dar si a faptului ca toti cei patru…

- Bustul lui Mihai Viteazul, reconstruit in premiera la Muzeul Municipiului Bucuresti, ar putea deschide galeria reconstituirii figurilor emblematice ale poporului roman. Procedura este, insa, anevoioasa pentru ca lipsesc ramasitele unor domnitori, nu exista cercetari antropologice, iar unii dintre domnitori…

- Caz șocant în Taiwan. Curtea Suprema a obligat un dentist sa plateasca mamei sale în jur de 554.000 de lire sterline ca rambursare a banilor pe care femeia i-a cheltuit în decursul anilor pe educația și creșterea acestuia. Instanța din Taiwan s-a pronunțat în legatura…

- Vedetele TIFF, Untold si Electric Castle Singurul oras din România cu doua teatre si doua opere nationale (române si maghiare), Cluj-Napoca este în acelasi timp si decorul celui mai mare festival românesc de film, TIFF, si a doua festivaluri de muzica ce atrag un numar…

- Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde de oameni pana in 2030, ceea ce inseamna ca robotii vor lasa aproximativ 10% din populatia lumii fara loc de munca.

- Business Insider prezinta o scurta lista cu inventiile si descoperirile cele mai insemnate din acest an. Anul 2017 a fost foarte bogat in inovatii stiintifice si in descoperiri dintre cele mai surprinzatoare. Multe dintre acestea vor schimba pe viitor lumea in care traim, nu vor fi doar performante…

- Vasluianca Mihaela Cosescu isi lanseaza cele mai noi carti si in orasul natal. Este vorba despre „Impreuna pana la capatul lumii” si „R-Mami”, doua povesti despre terapia prin dragoste, recunostinta, incredere si parinti. Lansarea va avea loc maine, 28 decembrie, ora 17:00, la Silver Mall si ii va avea…

- Sfaturi extrem de importante inainte de Craciun. Ce trebuie sa facem pentru a tine bradul verde saptamani intregi? Va spunem noi. Daca alegi sa iti cumperi un brad natural taiat, stim cu totii ca momentul cand Sarbatorile au trecut, iar bradul s-a uscat si trebuie scos din casa este unul destul de…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat membrii Natiunilor Unite ca va "nota numele" tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, marti, ca dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. "Ar putea sa fie foarte serios afectat. Evident ca…

- Desi in toate statele comuniste din Europa centrala si de est aveau loc reforme, Ceausescu nu avea de gand sa renunte la vreo farama de putere, in ciuda semnalelor publice pe care le dadeau liderii lumii.

- Prințul Harry și logodnica sa, actrița Meghan Markle, vor petrece Craciunul la Sandringham, alaturi de regina Elisabeta a II-a. Gestul este unul contrar protocolului regal care prevede ca cei doi ar putea petrece sarbatorile impreuna cu regina doar dupa ce s-au casatorit. Prințul Harry și logodnica…