Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala pentru Aeronautica si Spatiu (NASA) din SUA, care si-a inceput operatiunile la 1 octombrie 1958, in urma cu 60 de ani, si-a reiterat intentia de a reveni pe Luna si de a ajunge pe Marte cu misiuni cu echipaj in urmatorii ani.

- Administratia Nationala pentru Aeronautica si Spatiu (NASA) este mai mult decat o agentie spatiala. Primul "A" din acronimul NASA se refera la aeronautica, domeniu care, desi a reprezentat mereu o parte din activitatea agentiei, a ramas in umbra programelor spatiale coordonate de NASA, eclipsat de lansarile…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in vrea sa discute personal cu omologul sau american Donald Trump privind intenția Coreei de Nord de a renunța definitiv la programul sau nuclear, a anunțat duminica Administrația Coreei de Sud, relateaza site-ul agenției Dpa preluata de Agerpres. Moon Jae-In…

- Seful organizatiei care raspunde de celebra Walk of Fame de la Hollywood a declarat marti ca nu intentioneaza sa retraga nicio stea de pe aleea celebritatilor, dupa o cerere in acest sens a consiliului municipal din West Hollywood care il vizeaza pe Donald Trump, relateaza DPA. O rezolutie…

- Washington, 31 iul /Agerpres/ - La jumatatea lunii iulie Telescopul Spatial Hubble a observat planeta Marte cu doar 13 zile inainte ca aceasta planeta sa ajunga in cel mai apropiat punct al orbitei sale fata de Pamant, conform Agentiei Spatiale Europene (ESA). Daca in alte fotografii ale lui Marte realizate…

- ''Am fost foarte entuziasmat de aceasta veste'', a declarat vineri astronautul in varsta de 41 de ani intr-un interviu pentru AFP. O echipa de astronomi internationali a anuntat miercuri descoperirea celei mai mari rezerve de apa identificata pana in prezent pe Planeta Rosie, element esential pentru…

- Au fost, nimic de zis, discuții aprinse intre liderii NATO la Summit-ul de la Bruxelles, numai ca exista cateva nepotriviri in relatarile de presa unde spun ca președintele american Donald Trump ar fi amenințat inclusiv cu ieșirea SUA din Alianța Nord-Atlantica, informa agențiile de presa DPA si Bloomberg.

- Ieri, 4 iulie, Statele Unite ale Americii a sarbatorit Ziua Independenței. Ca-n fiecare an, la Casa Alba, s-au organizat diverse festivitați, la care au luat parte și șeful statului, dar și soția sa, Melania Trump. Culmea e ca cei doi au fost mai zambitori și mai apropiați ca oricand la acest eveniment…