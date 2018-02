Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) este prima misiune a Agentiei Spatiale Europene (ESA) dedicata observarii de exoplanete dupa metoda tranzitului, prin fotometrie de mare precizie, indreptata spre stele despre care deja se stie ca au planete pe orbita lor. Principalul obiectiv stiintific…

- ARK Park – aventura multiplayer VR bazata pe ARK: Survival Evolved, va sosi pentru PlayStation VR, HTC Vive și Oculus Rift din 22 martie, a anunțat Snail Games. Jocul va fi disponibil intr-o ediție Standard și una Deluxe, cea din urma incluzand costumații adiționale și o șa in exclusivitate pentru dinozauri.…

- Satelitul ICON (Ionospheric Connection Explorer) apartinand NASA, care va avea drept obiectiv analizarea spatiului unde ionosfera terestra si manifestarile meteorologice interactioneaza cu vremea spatiala, va fi lansat in prima jumatate a anului 2018, dupa amanarea misiunii in 2017. Intelegerea…

- Echipa secunda a Universitații Craiova va susține astazi, de la ora 12.00, pe stadionul „Aripile“, al doilea amical al iernii. Trupa lui Corneliu Papura și Mugur Gușatu va da piept cu Atletic Bradu, ocupanta locului opt in Liga a III-a, ...

- Satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) este un nou telescop spatial si reprezinta noul pas pe care NASA il face in cautarea de noi planete in afara Sistemului Solar, inclusiv exoplanete telurice care pot adaposti viata. Conceput pentru a cauta exoplanete prin metoda tranzitului, TESS…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 113 misiuni de asigurare a asistenței medicale de urgența, intervenții și asigurarea masurilor specifice la evenimentele publice, pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut. Read More...

- RTS, radiodifuzorul public din Serbia, transmite acum întregul sau pachet de noua canale TV și patru stații radio prin intermediul satelitul ASTRA de la 5 grade est, în urma încheierii unui acord de prelungire a parteneriatului dintre SES și Telekom Serbia. Pe baza acordului…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. https://www.mood-furniture.com/ , http://www.simex.ro.…

- Lansate in urma cu 40 de ani, sondele Voyager 1 si 2 nu si-au incheiat inca misiunea si, conform NASA, mai au inca multe de facut pentru stiinta. Voyager 1 a parasit deja Sistemul Solar, devenind primul obiect provenit de pe Pamant care a patruns in spatiul interstelar in august 2012. Desi faptul…

- Misiunea Juno a Agentiei spatiale americane, lansata in august 2011 cu scopul de a colecta date despre Jupiter, cea mai mare dintre planetele Sistemului Solar, este programata sa se incheie in iulie 2018. Sonda s-a plasat pe orbita lui Jupiter la 4 iulie 2016. Orbita aleasa este foarte alungita (eliptica),…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Parintele Profesor Doctor Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei Școli Romanesti, a lansat, in institutia pe care o are in grija, cea de-a doua editie a volumului „Junii din Scheii Brasovului – monografie istorica”. In cele peste 200 de pagini, acest…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Fortele de interventie din cadrul ISU Brașov au fost solicitate, in anul 2017, in urma primirii a 59.750 de apeluri de urgenta in dispeceratul inspectoratului, serviciile profesioniste, voluntare si private pentru situatii de urgenta, la un numar de 10.353 evenimente, ceea ce reprezinta o medie de 28,4…

- UAT Municipiul Vatra Dornei implementeaza proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA VATRA DORNEIProiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 -2020 Axa prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin ...

- Indragitul folkist Daniel Iancu revine in Bacau, in aceste zile, dar nu doar pentru o cantare așa cum de fiecare data o face, ci, in primul rand, pentru a lansa in fața publicului bacauan romanul „Țanțaru’”. „Țanțaru” este un roman dedicat bunicilor autorului, intre paginile caruia, spun criticii, cititorul…

- India a lansat cu succes 31 de sateliti, vineri, in cadrul unei singure misiuni, cu ajutorul unei rachete din gama Polar Launch Satellite Vehicle (PSLV), care a decolat de la baza spatiala Sriharikota din sudul tarii, au anuntat oficialii indieni, citati de Xinhua. Printre acestia se afla…

- Muzeul Național al Literaturii Romane organizeaza cu ocazia Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie 2018, o serie de evenimente culturale la care va invitam sa participați incepand cu ora 13.00. Aceasta zi nu este numai o celebrare a unui mare scriitor, Mihai Eminescu, dar si o zi de reflectie asupra…

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Un satelit ultra-secret dezvoltat de Pentagon nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei lansari SpaceX care nu s-a desfasurat asa cum ar fi trebuit. Satelitul, cunoscut dupa numele sau de cod Zuma, nu a reusit sa ramana pe orbita si a cazut inapoi in atmosfera Pamantului.

- O racheta din gama Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral din Florida la ora locala 20.00 (01.00 GMT), potrivit imaginilor transmise in direct de SpaceX.SpaceX si Pentagonul nu au raspuns intrebarilor ce le-au fost adresate de jurnalistii americani care au solicitat lamuriri despre…

- Producatorul Ryozo Tsujimoto a dezvaluit ca echipa lucreaza intens pentru versiunea de PC a Monster Hunter World și aceasta va fi lansata in aceasta toamna. #MHWorld is currently being optimized for PC and is planned for an Autumn 2018 release! pic.twitter.com/82JUC6iIMC — Monster…

- Aproximativ 300 de politisti, cu peste 100 de autospeciale de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor.

- Spectacol pe cer, in prima noapte din 2018! Va fi luna plina, iar satelitul natural al Pamantului va fi mai aproape de Pamant ca niciodata, la o distanța de 356.565 km. Fenomenul se va inregistra in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la 4.24 (ora Romaniei).

- 2017 a fost un an al sfarșiturilor și al inceputurilor: misiunea navei spațiale Cassini a luat sfarșit dupa 13 ani, iar un obiect dintr-o alta galaxie ne-a vizitat Sistemul Solar. BBC rememoreaza unele dintre cele mai mari evenimente științifice ale anului care e pe cale sa se incheie. Mai multe planete…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- În Ajun și în prima zi a Craciunului, la nivel național au avut loc 2.255 situații de urgența, salvatorii fiind solicitați la 141 misiuni de stingere a incendiilor, numarul intervențiilor scazând cu aproximativ 5% fața de perioada Craciunului din anul 2016, anunța IGSU. În…

- Versiunea de Switch pentru Dragon Quest Builders va sosi din 9 februarie in Statele Unite și Europa, a anunțat Nintendo. Jocul este deja disponibil pe PlayStation 4 și PlayStation Vita in Europa din octombrie 2016. The post Data de lansare stabilita pentru Dragon Quest pe Switch appeared first on ComputerGames.ro…

- Muzeul Național al Țaranului Roman va invita miercuri, 20 decembrie 2017, ora 19, la Clubul Țaranului, la prezentarea volumului „Scrisori de pe front”, proaspat aparut la Editura Martor.

- In perioada 15.12.2017 – 18.12.2017 subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” Arad a executat 57 misiuni de interventie. S-a intervenit pentru stingerea a trei incendii,...

- Anul 2017, a insemnat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, atat din punct de vedere al masurilor administrative cat și al rezultatelor din domeniu, un an incarcat de realizari. Astfel, au fost elaborate și aprobate un numar de 466 acte normative din care 5 legi, 7 ordonanțe…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad au intocmit o analiza a situației operative pentru perioada ianuarie-noiembrie 2017, din care a reieșit faptul ca pe teritoriul judetului Arad s-au produs 9.318 situatii de urgenta. Nu toate situațiile au fost…

- Casa Corpului Didactic "George Tofan " Suceava organizeaza astazi, 8 decembrie, a treia intalnire a Clubului de Storytelling, de la ora 13.00, la Muzeul de Istorie Suceava. Tema evenimentului va fi "Devenirea bibliotecarului-poet" și va fi dedicata talentatei Lacramioara Andrei, ...

- Intreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” continua sa suprinda. Astazi a fost organizata conferința de presa cu ocazia lansarii a inca 10 Post Terminale. In premiera, unul dintre Post Terminale va fi amplasat la Balți. Cu aceasta ocazie, Directorul General Serghei Nastas, a ținut sa felicite clienții…

- Peste 3.500 de patrule formate din jandarmi si politisti au actionat la nivel national pentru asigurarea ordinii publice la peste 400 de misiuni.Politistii au depistat, in perioada 30 noiembrie ndash; 2 decembrie, 26 de urmariti national si 2 urmariti international.Jandarmeria montana a intervenit pentru…

- Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat pe 15 noiembrie 2013 intr-o autorulota și au plecat teleleu ca sa povesteasca Romania de azi in cuvinte și imagini. Au intrat in penitenciarele din Craiova, Targșor, Gherla, Chilia Veche, Aiud, ...

- Coreea de Nord a sarbatorit vineri cu fast ultima sa lansare de racheta balistica intercontinentala, in piețele publice avand loc spectacole coregrafice și focuri de artificii, transmite AFP, care citeaza la randul sau o publicație oficiala nord-coreeana. Cotidianul Partidului Muncitorilor,…

- Echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj au desfașurat un numar de 138 misiuni la sfârșitul de saptamâna ce a trecut, respectiv perioada 24 - 26 noiembrieAstfel, pompierii au intervenit în 20 de situații în domeniul…

- Square Enix a lansat trailer-ul oficial pentru Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster: Remaster-ul include suport pentru rezoluție full HD pe PlayStation 4 și 4K pentru PlayStation 4 Pro și PC. Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster va sosi pe PS4 via PlayStation Store și PC via [...]…

- De un rezultat nefast a avut parte și echipa secunda a Universitații Craiova, nu numai trupa lui Devis Mangia. „Satelitul” alb-albastru a pierdut cu 2-0 amicalul disputat sambata, pe stadionul „Ilie Oana”, in fața celor de la Petrolul Ploiești. Golurile ...

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta joi, 23 noiembrie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad am aflat activitatea jandarmilor in perioada 26 octombrie – 22 noiembrie. Cifrele vorbesc de la sine despre volumul și diversitatea activitatilor jandarmilor, care au ca obiectiv principal…

- Editura Corint va invita la un eveniment cu totul special: lansare de carte „De la Palatul Domnesc de pe Podul Mogoșoaiei la Palatul Regal de pe Calea Victoriei. Arhitectura și decoruri (1866–1947)” de Gabriel Badea-Paun

- Editia a V-a a Salonului International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice va avea loc timp de trei zile (24-26 noiembrie, vineri, sambata si duminica), la Timisoara. La eveniment au fost invitati personalitati din Romania si din strainatate, ...

- Dupa mai multe amanari, NASA a lansat cu succes sambata un satelit meteorologic de noua generatie care va permite net ameliorarea prognozei vremii si o mai buna observare a mediului, relateaza...

- Asteptat sa fie versiunea de buget a lui Huawei Mate 10, noul Honor V10 va fi dezvaluit si cumparatorilor europeni in cadrul unui eveniment gazduit la Londra, dupa ce mai intai va fi lansat pentru piata din China. Astfel, potrivit invitatiilor trimise membrilor presei, Huawei va tine un eveniment de…

- Teatrul Metropolis a gazduit concertul in cadrul caruia artista si-a prezentat prima colectie de melodii, „Eu sunt Feli”. Feli Donose a lansat primul ei album, „Eu sunt Feli”, in cadrul unui eveniment impresionant și foarte emoționant, alaturi de peste 150 de invitați la Teatrul Metropolis și 180.000…

- Microsoft a vandut in jur de 80.000 de unitați Xbox One X in prima saptamana de la lansare in Marea Britanie, aflam de la GamesIndustry.biz Vanzarile sunt asemanatoare cu cele ale Nintendo Switch, in prima saptamana de lansare, in martie și le depașește pe cele pentru PlayStation 4 Pro care s-au vandut…

- Bethesda a anunțat ca DLC-ul Freedom Chronicles, pentru Wolfenstein 2: The New Colossus, va spune povestea a 3 eroi, complet separat de povestea jocului in care eroul principal e BJ Blazkowicz. DLC-ul va imparțit pe din 3 – cate unul pentru fiecare erou, iar primul, The Adventures of Gunslinger…

- "Palatul ceresc", caci așa se traduce denumirea stației spațiale Tiangong-1, s-ar putea prabuși peste Pamant, in cazul in care nu se va pulveriza in totalitate traversand atmosfera Pamantului