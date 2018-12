Stiri pe aceeasi tema

- O sonda NASA se apropie in mare viteza de Ultima Thule, un corp ceresc aflat la 6,4 miliarde de kilometri de Terra, cel mai indepartat obiectiv studiat vreodata, pe care se preconizeaza ca-l va fotografia in noaptea de Revelion, cu prilejul unui survol care implica riscuri semnificative, noteaza AFP.…

- Anul Nou va fi cu adevErat un an superb pentru o zodie. Va fi cerutE in cEsEtorie chiar de Revelion, iar momentul va fi unul de neuitat, care o va face sE aibE trEiri nebEnuite, iar fericirea va fi atat de mare incat va simti cE-i iese inima din piept de bucurie.

- Metroul, autobuzele si tramvaiele vor circula toata noaptea de Revelion, au anuntat Metrorex si Societatea de Transport Bucuresti (STB, fosta RATB). Metroul va merge la intervale de 20 de minute dupa ora 1.00. "Ca in fiecare an, Metrorex este la dispozitia calatorilor sai si in noaptea…

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA va asigura transportul public pe intreg parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018), cu toate liniile de noapte care converg spre zona centrala (N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121).…

- Machiajul este un accesoriu important pe tot parcursul anului, insa de Revelion este o cu totul alta poveste. Vei avea fara indoiala o ținuta fermecatoare, așa ca makeup-ul și coafura pe care le vei adopta trebuie sa fie pe masura. Nu este o noutate faptul ca un machiaj ales corect și bine realizat…

- Mai sunt doua saptamani pana cand focurile de artificii vor lumina cerul, in noaptea dintre ani si din ce in ce mai multi petrecareti au dat sufrageria de acasa pe distractia in club. Care este cea mai buna alegere si unde mai puteti gasi locuri? Aflati in cele ce urmeaza: Am analizat toate variantele,…

- Pentru a organiza traditionalele spectacole prilejuite de sarbatorile de iarna, Primaria Brasov a facut o „lista scurta” cu artistii si formatiile care ar urma sa urce pe scena din Piata Sfatului, atat cu ocazia aprinderii iluminatului de sarbatoare, in seara de 1 decembrie, cat si in noaptea de Revelion.

- Programul va include manifestari diverse: stiintifice, culturale, artistice, sportive, de divertisment, targuri traditionale, actiuni caritabile pentru familii si persoane in dificultate, iluminat specific sarbatoresc al orasului, festivalul de promovare a datinilor si obiceiurilor romanesti din perioada…