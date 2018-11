Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania a facut public un raspuns primit de la Ministerul Justiției in care se precizeaza ca ministerul are incheiate doua protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informații (SRI).

- Organizatia de Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth (CSIRO) a anuntat ca va realiza un studiu de cinci ani a raului Victoria din Teritoriul de Nord, Australia, in incercarea de a afla mai multe despre comportamentul si inmultirea pestelui fierastrau, o specie aflata pe cale de disparitie,…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 80 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproape 45.000.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta si Sectorul Politiei de Frontiera Negru Voda au descoperit intr un autovehicul condus de un cetatean moldovean 40.000 tigarete de contrabanda. Potrivit Gazii de Coasta, in data de 23.09.2018,…

- Lauren Spencer, o tanara de 18 ani din California, sufera de hipertensiune pulmonara, o boala care ii afecteaza atat plamanii, cat și inima. Ea este ținuta in viața cu ajutorul unei instalații speciale, aflata in geanta ei, care ii pompeaza medicația necesara direct spre inima. Fata avea doar 9 ani…

- Oamenii de stiinta cred ca au descoperit un aliat impotriva poluarii cauzate de plastic – ciupercile. Un raport publicat de London’s Kew Gardens afirma ca cercetatorii au descoperit o ciuperca care poate...

- In plus, administrarea probioticelor pentru a contrabalansa efectele adverse ale antibioticelor ar putea intarzia revenirea la normal a florei bacteriene intestinale dupa un astfel de tratament, se mai arata in concluziile cercetarii citate de Xinhua. Oamenii de stiinta de la Institutul de Stiinta Weizmann…

- Oamenii de stiinta americani au identificat prima specie de rechin omnivor, cu o dieta ce consta pana la 60% in iarba de mare, relateaza vineri Xinhua. O echipa de experti de la Universitatea din Irvine, California, si de la Universitatea Internationala din Miami, Florida, au decis sa investigheze obiceiurile…