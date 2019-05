Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este explicatia avansata de cercetatorii unei echipe ruso-germane, care au studiat comportamentul straniu al apei de pe Marte. Oamenii de stiinta de pe Terra au constatat ca exista vapori de apa in atmosfera inalta a lui Marte si ca apa migreaza apoi spre polii planetei. Dar, pana la acest…

- O camera montata pe bratul robotic al sondei a realizat fotografiile la 24 aprilie si 25 aprilie, in cea de a 145-a zi a misiunii martiene. Cele doua imagini au fost surprinse in jurul orelor martiene 05:30, respectiv 18:30. Deoarece soarele se afla la o distanta mai mare de Marte decat de Pamant, vazut…

- Sonda spatiala InSight a Agentiei spatiale americane a surprins recent o serie de imagini cu un rasarit si un apus vazute de pe Marte, conform unui comunicat emis miercuri de Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA din Pasadena, California, citat de Xinhua. O camera montata pe bratul robotic al sondei…

- NASA anunța ca a reușit sa detecteze pentru prima data un cutremur pe planeta Marte, cu ajutorul roverului InSight, aflat pe planeta roșie. Aceasta ar fi prima dovada solida a faptului ca Marte este o planeta activa, potrivit rfi.ro.Cutremurul de pe Marte a avut loc pe 6 aprilie anul acesta.…

- Prima misiune cu echipaj uman pe Marte este prevazuta pentru 2033 si va fi pregatita de cele prin care astronautii americani se vor intoarce pe Luna, a declarat administratorul Agentiei spatiale americane, Jim Bridenstine, potrivit Le Figaro.

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) va trimite pe Marte vocile unor fiinte umane selectionate in urma unui concurs desfasurat in cadrul unui experiment al misiunii ExoMars, care va pleca spre Planeta Rosie in 2020, relateaza EFE. Cine doreste poate sa-si trimita vocea pana la 20 aprilie, iar vocile preferate…

- Misiunea InSight pe planeta Marte, desfasurata de Agentia Spatiala Americana (NASA), se confrunta cu un obstacol - sonda de temperatura pare sa fi ramas blocata in subsolul Planetei Rosii, la mica de distanta de suprafata, relateaza miercuri DPA. Instrumentul, conceput pentru a fora la o adancime de…