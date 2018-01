Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a spus ca documentul prezentat de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, cu propunerea de a fi adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, este un material de analiza, care poate fi completat sau

- Impresionanta situatie economica a Dobrogei la inceputurile secolului XX este relevata intr o serie de capitole din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", unul dintre acestea fiind dedicat "Societatilor pe actiuni in Dobrogea", autor un anume Harjescu, director…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatoresti mai mult si de cate ori esti tinut locului de gandurile "nu am..." "nu pot..." "nu acum..."? Nu te teme, nu esti singura persoana. De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…

- Calatoria lui Vasco da Gama [1] catre India ramane unul dintre momentele definitorii din istoria marilor descoperiri geografice [2] . Traversarea Atlanticului, dincolo de faptul ca respectiva calatorie a reprezentat una din cele mai mare realizari ale epocii [3] , a stat la baza unor evenimente care…

- O echipa de cercetatori a demonstrat ca șampania iși schimba in rau gustul daca o bem din pahare de plastic. Materialul din care este facut paharul din care bem sampania este extrem de important.

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat în spatiu fara a fi legat, a murit joi la vârsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA, citata de DPA. În timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii…

- Ca in fiecare an, in a doua jumatate a lunii decembrie, la Codlea este organizat Targul Rafael de Craciun. Evenimentul se va desfasura joi, 21 decembrie 2017, de la ora 18.00, la Centrul de Zi Rafael, de pe strada Libertatii nr. 22 A. Beneficiarii fundatiei au pregatit o piesa de…

- Campania ”Impreuna de Sarbatori”, organizata de Asociația ”Aici pentru Tine”, din Brașov, a ajuns cu succes la final. Pentru al treilea an la rand, organizația a pregatit pachete cu alimente, haine, incalțaminte, jocuri, jucarii, dar și multe altele, pentru familiile ce traiesc in medii defavorizate,…

- Monedele virtuale iau avA¢nt. AZn contextul creAYterii valorii bitcoinului, o altAƒ criptomonedAƒ A®ncearcAƒ sAƒ-i calce pe urme, AYi anume PutinCoin. AZn paralel, un consilier al preAYedintelui rus Vladimir Putin admite cAƒ monedele virtuale ar putea ajuta Rusia sAƒ ocoleascAƒ sancAiunile internaAionale.

- Monedele virtuale iau avant. In contextul cresterii valorii bitcoinului, o alta criptomoneda incearca sa-i calce pe urme, si anume PutinCoin. In paralel, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin admite ca monedele virtuale ar putea ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale.

- Karla Ursu are doar 8 ani, practica doua sporturi și cinta muzica populara. Fetița are un program variat și aglomerat pentru virsta sa dar nu se plinge niciodata. Karla a venit la radio și a acordat un interviu colegei Raluca Daria Diaconiuc. Materialul il veți putea asculta astazi in emisiunea Pulsul…

- Potrivit presei straine, drogurile au fost descoperite marți, in timpul unui control al polițiștilor germani, langa Freiburg, pe autostrada AS. Ofițerii au controlat un autocar care circula pe traseul Barcelona-Praga. Aceștia au descoperit la bordul acestuia, prin intermediul unor caini dresați…

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» si Grupul KRoma va invita la vernisajul expozitiei de arta contemporana …Trilema Marti, 12 decembrie 2017, ora 15,00, in sala de expozitii temporare a Muzeului Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare». Artisti expozanti: Serge Vasilendiuc, Joanna…

- ,,Cin’ se ia cu mine bine, ii dau haina de pe mine…” (Cintec popular) Slav as fi fost, de nu eram latin, latin as fi, de n-as fi fost si dac - dar a iesit asa : sa fiu roman, si eu cu soarta asta ma impac ! Mi-au dat si altii singe si cuvinte - nisipuri galbene trecura-n zbor, purtate-n vintul Asiei,…

- Un procesator va prepara shaorma din carne de oaie, in scopul stimularii consumului de carne de oaie, in cadrul programului ”Alege oaia” promovat de Ministerul Agriculturii, a anuntat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la prezentarea bilantului anual. In luna octombrie, Ministerul Agriculturii…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in Statele Unite, relateaza…

- Shop-einstal.ro este un magazin care ofera clienților sai posibilitatea de a se bucura de produse de calitate, la prețuri rezonabile. Tehnologia este prezenta și in cazul produselor disponibile in acest magazin și ne arata cat de importanta este ea in vederea eficientizarii ...

- Roverul Curiosity și-a avariat roțile pe Marte, așa ca agenția spațiala americana a reinventat roata dandu-i "memorie", relateaza Business Insider. Roțile care vor fi utilizate pe viitor sunt facute dintr-un aliaj de nichel-titan, un material care poate fi deformat dar care revine apoi la forma inițiala.…

- Analizele datelor culese de telescoape spatiale Hubble si Spitzer au ajutat la detectarea unei exoplanete numite WASP-18b, un Jupiter fierbinte care se gaseste la 325 ani-lumina de Terra, are o cantitate extrem de mica de apa si stratosfera este...

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- Familia Gherasim, cea care a castigat calatoria spre Laponia, tara lui Mos Craciun, a pornit in aceasta dimineața la drum. Avionul care ii va duce spre taramul magic a decolat la ora 07:00.

- Pentru prima data, moneda virtuala a depasit pragul psihologic de 10.000 de dolari, dupa ce valoarea bitcoin a crescut de 10 ori in mai putin de un an, suscitand un interes din partea investitorilor, amplificand,...

- Berbec Numerele 13 si 16 iti vor purta noroc in luna decembrie, prin urmare vor fi momente perfecte sa inchei un contract si sa privesti spre noi orizonturi. Ai grija cu cine te asociezi si alege doar persoanele pe care le consideri de incredere. Taur Cele mai potrivite zile pentru o excursie…

- F. T. Angajații Ocolului Silvic Azuga au fost solicitați, ieri, de catre jandarmii prahoveni, sa constate daca un transport de masa lemnoasa este in regula, in contextul in care, pe un drumul forestier din zona, oamenii legii au tras pe dreapta o autoutilitara marca Volkswagen, incarcata cu fag și molid.…

- Cotidianul ZIUA de Constanta a lansat o provocare autoritatilor dobrogene din Constanta si Tulcea, organizand astazi o masa rotunda intr un loc simbolic sala "Remus Opreanuldquo; a Consiliului Judetean Constanta. La evenimentul de mare importanta, organizat de ZIUA de Constanta, oficialitatile isi vor…

- Mai devreme decat oricine, dovedind ca in jurnalistica e vorba de curaj, cotidianul ZIUA de Constanta si a propus, astazi, sa lanseze public o provocare autoritatilor dobrogene din Constanta si Tulcea , organizand o masa rotunda intr un loc simbolic sala "Remus Opreanuldquo; a Consiliului Judetean Constanta…

- Bitcoin a atins un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in weekend a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, informeaza stiripesurse.ro, citand News.ro. Bitcoin a marcat, astfel, o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Șeful statului a plecat in jurul orei 16:00, din Gara de Nord, cu trenul catre Ploiești. Klaus Iohannis va ajunge la Ploiești in aproximativ 40 de minute. El merge cu un tren interregio, pentru care și-a luat și bilet. Președintele este insoțit de angajații de la Serviciu de Protecție și…

- Lugojenii care si-au facut planuri sa calatoreasca spre Drobeta Turnu-Severin, Orsova, Craiova sau Bucuresti trebuie sa aiba in vedere faptul ca traficul feroviar a suferit cateva modificari. CFR a anuntat ca circulatia feroviara a fost inchisa in zona Toplet din Caras-Severin, precizeaza Caransebes.ro.…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Comunicat de presa O poveste pentru Mos Craciun In scopul susținerii și dezvoltarii creativitații in randul copiilor, Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” invita copiii cu varsta intre 8 și 10

- 17 documentare, 10 invitati din 4 tari in 5 zile ! Sfarsitul lunii noiembrie va aduce la Iasi cea de-a VIII-a editie a Festivalului de Film Documentar DocEst, cu cele mai recente filme documentare din Franta, Germania, Marea Britanie si Romania. Calatoria in lumea filmului documentar va fi insotita…

- Mii de jihadiști ISIS au fost ajutați sa evadeze din Rakka, orașul sirian care a fost considerat capitala din Siria a gruparii teroriste. Jurnaliștii BBC scriu despre o ințelegere secreta in urma caruia luptatorii ISIS, inclusiv cei de origine straina, și famiile lor au plecat din oraș, fugind in alte…

- Cifra de afaceri din materialul biologic importat ajunge la un miliard de euro, iar daca adaugam și inputurile putem vorbi despre un procentaj de 60% din valoarea totala a producției agricole romanești, a declarat, marți, vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), Valeriu Tabara.…

- Design-ul interior sau cursurile școlare sunt doar doua domenii în care realitatea virtuala ar putea aduce schimbari majore în perioada imediat urmatoare. Calatoriile pe harta agațata în clasa pot fi înlocuite cu experiențe educative virtuale. Evident, realitatea…

- Compozitorul de la Bollywood, Abhishek Ray, acum mai bine de 10 ani, in timpul expediției sale in Corbett, a aflat cum activitatea umana poate distruge habitatul natural al tigrilor și al altor creaturi salbatice. Activitațile necontrolate ale satenilor, agricultura nesustenabila și braconajul - toate…

- Luni, 6 noiembrie, la ora 19, Filarmonica Pitesti va invita la concertul cameral „Romaneste”, cu muzica romaneasca si prelucrari folclorice ale compozitorilor romani. In program: pagini alese compuse de: George Enescu, Ioan Dobrinescu, Tiberiu ...

- O patrula a politiei de pe raza satului Slivna, au depistat un barbat in varsta de 50 ani care transporta material lemnos, esenta salcam, cu doua carute. Verificarile efectuate de politisti au relevat faptul ca acesta nu detinea documente de provenienta pentru materialul lemnos, pe care l-ar fi taiat…

- Filmul &"Walking To Paris&", care va fi lansat anul viitor, expune povestea drumului pe care Constantin Brâncusi, care avea 27 de ani atunci, l-a facut din România pâna în Franta, trecând prin

- Un bitcoin ar putea ajunge sa valoreze 100.000 de dolari pentru 10 ani, in conditiile in care in prezent moneda virtuala se tranzactioneaza cu 5.270 de dolari, spune Kay Van-Petersen, Global Macro Strategist la Saxo Bank.

- Calatoria de 18 luni pe care tanarul sculptor Constantin Brancusi a facut-o pe jos, din București pana in Paris a servit drept sursa de inspirație pentru regizorul britanic Peter Greenaway. Filmul „Walking To Paris”, care va fi lansat anul viitor, expune povestea drumului pe care Constantin Brancusi,…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au implinit 3 ani de cand formeaza un cuplu. Cei doi au facut declarații. Mihaela Radulescu este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi. A fost casatorita de mai multe ori și a avut relații cu barbați celebri de-a lungul anilor. Este mama…

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunilor de taiere ilegala de arbori, sustragere de material lemnos și tulburarea ordinii și liniștii publice. Conform rechizitoriului, un tanar de 23 de…

- In speranța ca intr-o zi vor deveni milionari, o familie olandeza și-a vandut afacerea, casa, cele doua autoturisme, o motocicleta și restul bunurilor pentru a-și investi toate economiile in moneda virtuala bitcoin, informeaza joi AFP. ''Mizam totul pe bitcoin, am vândut totul pentru…

- LIDERII CLUJULUI. Metz: „Economia virtuala inghesuie la colț comerțul tradițional” Managerii locali vor trebui sa aloce bugete mai mari pentru digitalizarea afacerilor pentru a fi la nivelul performant al companiilor din vest, avertizeaza directorul general al NTT DATA Romania. "Caracterul…

- Liderul PAS, Maia Sandu, il invita la o dezbatere publica pe președintele PDM, Vladimir Plahotniuc. Se intampla dupa ce ieri, șeful democraților a declarat in cadrul ședinței fracțiunii, ca reforma educației elaborata in perioada in care Maia Sandu deținea funcția de ministru al educației, ar fi una…

- Stimați domni, va solicitam constituirea unui grup de lucru sau a unui grup de dialog social la nivelul Prefecturii cu scopul de a avea in viitorul apropiat un management eficient de gestionare a deșeurilor, care sa presupuna un procent mai mare de colectare separata și de reciclare. Read More...

- Vom plati mai mult si pentru o calatorie cu taxiul. Cele mai multe dintre companii au majorat deja tarifele, iar altele au de gand sa o faca saptamana aceasta. Schimbarile alimenteaza scandalul...