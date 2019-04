Stiri pe aceeasi tema

- Premierul indian Narendra Modi a anuntat miercuri ca India a doborat un satelit aflat pe orbita joasa cu o racheta in cursul unui exercitiu, devenind astfel cea de-a patra tara din lume, dupa SUA, China si Rusia, care a reusit aceasta performanta tehnologica, scrie agerpres.ro.

- Premierul indian Narendra Modi a anuntat miercuri ca India a doborat un satelit aflat pe orbita joasa cu o racheta in cursul unui exercitiu, devenind astfel cea de-a patra tara din lume, dupa SUA, China si Rusia, care a reusit aceasta performanta tehnologica, relateaza AFP. ''Oamenii…

- Racheta usoara Vega a plasat ''cu succes'' pe orbita, joi, satelitul Prisma de monitorizare a Terrei, in beneficiul agentiei spatiale italiene ASI, a indicat Arianespace intr-un comunicat citat de AFP. Racheta a decolat joi seara de la Centrul Spatial Kourou din Guyana…

- Administratorul Jim Bridentine a declarat ca agentia ia in considerare schimbarea cu o racheta comerciala pentru a mentine iunie 2020 ca data de lansare, potrivit NBC. Bridenstine a spus unui comitet al Senatului american ca este nevoie de doua rachete private, una pentru lansarea capsulei…

- O tanara din Rusia a fost condamnata la șase ani și jumatate de inchisoare dupa ce și-a injunghiat iubitul in piept cu o țepușa pentru frigarui, in timp ce se afla la un gratar cu prietenii. Barbatul s-a stins din viața a doua zi, din cauza complicațiilor. Scenele de violența au avut loc in timp ce…

- O racheta Falcon 9 a companiei americane SpaceX a decolat sâmbata de la Centrul Spatial Kennedy din Florida pentru a plasa pe orbita noua capsula Crew Dragon, proiectata sa transporte în curând astronautii NASA în spatiu, informeaza AFP, citata de Agerpres.Niciun astronaut…

- Rusia dezvolta un ''iaht spatial'' capabil sa decoleze de pe aerodromuri obisnuite ca orice aeronava si sa îi duca pe turisti pe orbita Pamântului, a declarat pentru agentia oficiala rusa de presa Sputnik un proiectant sef în cadrul

- Rusia dezvolta un ''iaht spatial'' capabil sa decoleze de pe aerodromuri obisnuite ca orice aeronava si sa ii duca pe turisti pe orbita Pamantului, a declarat pentru agentia oficiala rusa de presa Sputnik un proiectant sef in cadrul companiei ruse de aviatie si tehnologii spatiale NPO,…